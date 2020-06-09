Портреты кавказских старейшин и вулканы Камчатки покажут на онлайн-выставке ко Дню России

Парки "Россия - моя история" и Русское географическое общество подготовили ко Дню России онлайн-выставку, где представят портреты жителей регионов РФ, пейзажи разных уголков страны от Ингушетии до Камчатки и фотографии, показывающие проблемы экологии, сообщили ТАСС в пресс-службе ассоциации парков.

"Накануне Дня России РГО и исторический парк "Россия - моя история" подготовили онлайн-выставку "Многонациональная Россия". Пейзажи, архитектура, дикие животные, жизнь и быт коренных народов нашей страны - все это можно увидеть, не выходя из дома, на страницах выставки. Все фотографии являются работами финалистов конкурса Русского географического общества "Самая красивая страна", - сказал представитель ассоциации.

Он уточнил, что экспозиция включает три раздела. В разделе "Природа" можно увидеть пейзажные фотографии: красоту извергающегося камчатского вулкана, бирюзовые воды Дона, древние ингушские башни, утренние туманы над лесами Владимирской области. Второй - "Люди" - включает портреты и сюжеты из повседневной жизни коренных народов России: фотографы запечатлели рыбака с острова Чечень, карельскую ткачиху, ненецких детей, старейшин Карачаево-Черкесии и жителей других регионов. Раздел "Экосистема" посвящен проблемам сохранения флоры и фауны России: размещенные здесь фотографии показывают, какой урон способен нанести человек природе и ее обитателям.

"Лето - пора отпусков и путешествий. Но, скорее всего, в этом году наши граждане будут лишены возможности посетить другие страны, и не все смогут отправиться в путешествие по России. Мы хотим предложить всем воспользоваться случаем и узнать получше свою родину. Россия не просто обладает внушительными географическими масштабами, но и уникальной природой", - привели в пресс-службе слова руководителя московского исторического парка "Россия - моя история" Ивана Есина.

Представитель ассоциации добавил, что выставка доступна на специальном портале http://многонациональнаяроссия.рф/ и на сайте РГО. Она реализована при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

Фотоконкурс "Самая красивая страна" от Русского географического общества проводился в пятый раз, работы принимались с октября 2019 года до конца января 2020 года. В этом году, помимо традиционных номинаций конкурса, таких как "Пейзаж", "Дикие животные", "Россия с высоты птичьего полета", появились несколько новых. Среди них, например, номинация "Живой архив": ее участникам предложат сделать современные фотографии, повторяющие архивные снимки XIX в. - первой половины ХХ в. Планировалось, что лучшие работы будут выставлены в мультимедийных парках "Россия - моя история" в восьми городах, но эти планы удалось реализовать лишь частично - помешала ситуация с коронавирусом.