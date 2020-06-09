Маски и перчатки: Как обеспечат безопасность на выборах в Дагестане?

Избирком Дагестана готовится к проведению общероссийского голосования на основании разработанных Роспотребнадзором рекомендаций для избирательных комиссий. Это делается в целях профилактики риска распространения инфекционных заболеваний и методических материалов по проведению голосования с учетом эпидемиологической обстановки.

Общероссийское голосование будет проводиться в течение шести дней до дня голосования, а также непосредственно в день голосования 1 июля как на участках для голосования, так и вне помещений для голосования.

Как уточнили «АиФ Дагестан» в республиканском Избиркоме, деятельность комиссий, участников общероссийского голосования, наблюдателей и представителей средств массовой информации будет осуществляться в соответствии с Рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

На основании принятых Рекомендаций комиссиями во взаимодействии с органами исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Все участники голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители средств массовой информации, находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, санитайзерами).

Чтобы исключить риски для здоровья граждан в помещениях для голосования будет проводиться регулярная санитарная обработка. При входе на участок для голосования будет проводиться температурный контроль участников голосования. Процесс голосования будет организован таким образом, чтобы развести потоки голосующих на выходе и на входе, обеспечить соблюдение санитарной дистанции между членами избирательных комиссий, участниками голосования.

Участникам голосования на дому будет выдаваться комплект для голосования на дому, в котором будут бюллетень, бланк заявления о голосовании на дому, защитная маска, перчатки, авторучка. Во время голосования будет соблюдаться санитарное дистанцирование.

Комиссиями используются бесконтактные способы информирования граждан о голосовании: ролики на телевидении и в Интернете, наружная реклама, информационные площадки в сети Интернет, официальный сайт-агрегатор Конституция2020.рф, сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и сайты избирательных комиссий субъектов.

Также организована работа по проведению тестирования на наличие коронавирусной инфекции всех членов избирательных комиссий, чтобы исключить возможность заражения участников голосования и членов избирательных комиссий.