В больницах Дагестана внедряют новейшие информационные системы

Внедрение новейших информационных технологий поддержки принятия решений по борьбе с COVID-19обсудили сегодня в режиме ВКС в Республиканском Минздраве. На дистанционной связи с федеральными экспертами были руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов, специалисты Минздрава Дагестана и главврачи ряда крупных больниц.

В рамках пилотного проекта в Дагестане планируется внедрение системы «Электронный клинический фармаколог», которая поможет врачам оценить рациональность и совместимость назначения пациенту нескольких препаратов. Это особенно важно в период пандемии, когда медики работают с повышенной нагрузкой. Продукт был разработан фирмой-резидентом Сколково АО «Соцмедика» при участии Национальной ассоциацией заслуженных врачей, прошёл клиническую апробацию и используется в нескольких регионах страны.

В Дагестан представить его приехали представители фирмы-разработчика, а также заместитель генерального директора Национальной ассоциации заслуженных врачей Эмма Хачатурова и советник президента НАЗВ Сергей Титенок.

Новый онлайн-сервис, по информации разработчиков, помогает врачу при назначении пациентам лекарственных препаратов, способствует уменьшению врачебных ошибок и осложнений в клинической практике. После интеграции в медицинскую информационную систему лечебного учреждения, сервис в фоновом режиме отслеживает лекарственные назначения и выдает рекомендации на автоматизированном рабочем месте врача.

Это помогает оптимизировать затраты медицинской организации на закупку медикаментов за счёт более рациональных назначений врача, уменьшается риск осложнений и побочных эффектов от применения лекарств, уменьшается время приёма врача, повышается качество оказания медицинской помощи.

Искусственный интеллект, работающий в помощь врачу, в считанные доли секунды оценит безопасность применения комбинации препаратов, имеющиеся противопоказания и возрастные ограничения в каждом конкретном случае, а также предупредит о возможной аллергической реакции и возможности замены медикамента его аналогом, спрогнозирует риск побочного действия.

В сумме система помогает как врачу в назначении лекарственной терапии, руководствуясь всеми опубликованными медицинскими знаниями без использования справочной литературы, так и руководителю клиники - контролировать назначения врачей и расход препаратов.

В ближайшие дни система будет внедрена в восьми крупных стационарах республики - РКБ, РКБСМП, РЦИБ, РПЦ, РОЦ, РКБ №2, ГКБ, Каспийская ЦГБ. Три первых месяца использования предоставляются бесплатно, решение о дальнейшем продолжении работы будет рассматриваться после оценки ее эффективности на практике.