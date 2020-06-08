ЗАМАНА - Строительство автомобильной дороги Бежта – Кидеро –Ретлоб в обход села Мокок планируют завершить в 2020 году

Строительство автомобильной дороги Бежта – Кидеро –Ретлоб в обход села Мокок планируют завершить в 2020 году

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08 июня, 2020. Понедельник 18:29
Строительство автомобильной дороги Бежта – Кидеро –Ретлоб в обход села Мокок планируют завершить в 2020 году

Строительство автомобильной дороги Бежта – Кидеро –Ретлоб в обход села Мокок стало возможным благодаря государственной программе РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан».

Строительство автомобильной дороги Бежта – Кидеро –Ретлоб в обход села Мокок планируют завершить в 2020 году
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Общая протяженность дороги от Кидеро до Ретлоба составляет 42 км. На протяжении 3 км дорога проходит через село Мокок в крайне стесненных условиях и плохим обзором. Ширина улиц - от 2,8 м до 4 м. Специалисты пришли к выводу, что реконструкция дороги на данном участке с доведением ее технических параметров до нормативных требований не представляется возможным. Таким образом, было принято решение построить новую дорогу в обход села, протяженность которой составляет 2,37 км.

На сегодняшний день на объекте выполнено 60% земляных работ с разработкой около 110,0 тыс.м3 грунта. Кроме того, на участке будут построены водопропускные трубы, дорожная одежда из песчано-гравийной смеси, готовится строительство моста и обустройство дороги.

Наиболее ответственным этапом строительства является мост, это связано со сроками изготовления конструкций металлического пролетного строения длиной 42,6 м с ортотропной плитой проезжей части.

Завершение строительства дороги предусмотрено в текущем году.

 

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