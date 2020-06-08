Подводя итог рабочей командировки руководитель группы, заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Вадим Тестов отметил, что сегодня ситуация с коронавирусом в Дагестане значительно улучшилась.
«Мы приехали сюда, когда республика была фактически на пике заболеваемости, когда Минздраву и врачам Дагестана было очень тяжело, видели все своими глазами и принимали участие в консультации и лечении больных. На данный момент мы видим значительное снижение заболеваемости», - отметил Вадим Тестов.
- Мы рады были работать с коллегами из Дагестана, мы рады, что оказались здесь в самый сложный момент и мы рады, что усилиями, прежде всего дагестанских специалистов при поддержке федерального центра ситуация нормализуется – добавил он.
Напомним, что также в регионе все еще продолжает работать группа врачей из шести человек, направленные правительством Москвы. Десант медиков уже посетил целый ряд медицинских организаций республики, перепрофилированных для лечения пациентов с CIVID-19, где они с целью корректировки тактики лечения осмотрели и проконсультировали сложных больных.