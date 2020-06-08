Специалисты Минздрава России подвели итоги трехнедельной командировки в Дагестан

Почти три недели длилась рабочая командировка специалистов Минздрава России в Дагестан. За это время врачи посетили более 20 районов и проконсультировали свыше 350 пациентов с тяжелым течением COVID-19, находящихся в отделениях реанимации. В делегацию из шести человек входили специалисты ведущих клиник страны и трех медицинских университетов Москвы.

Подводя итог рабочей командировки руководитель группы, заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Вадим Тестов отметил, что сегодня ситуация с коронавирусом в Дагестане значительно улучшилась.

«Мы приехали сюда, когда республика была фактически на пике заболеваемости, когда Минздраву и врачам Дагестана было очень тяжело, видели все своими глазами и принимали участие в консультации и лечении больных. На данный момент мы видим значительное снижение заболеваемости», - отметил Вадим Тестов.

- Мы рады были работать с коллегами из Дагестана, мы рады, что оказались здесь в самый сложный момент и мы рады, что усилиями, прежде всего дагестанских специалистов при поддержке федерального центра ситуация нормализуется – добавил он.

Напомним, что также в регионе все еще продолжает работать группа врачей из шести человек, направленные правительством Москвы. Десант медиков уже посетил целый ряд медицинских организаций республики, перепрофилированных для лечения пациентов с CIVID-19, где они с целью корректировки тактики лечения осмотрели и проконсультировали сложных больных.