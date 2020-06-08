ЗАМАНА - В Дагестане назначен новый руководитель УФАС

В Дагестане назначен новый руководитель УФАС

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08 июня, 2020. Понедельник 17:12
В Дагестане назначен новый руководитель УФАС

Руководителем управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Дагестану назначен Каир Бабаев. С конца июня 2018 года он возглавлял ведомство в статусе временно исполняющего обязанности.

В Дагестане назначен новый руководитель УФАС
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Приказ о его назначении 4 июня подписал глава ФАС России Игорь Артемьев.

«В должность Каир Бабаев вступает с 8 июня. Назначение состоялось после согласования его кандидатуры с полномочным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе», – сообщила пресс-служба ФАС.

Назначение Бабаева и его опыт работы должны способствовать улучшению деятельности территориального управления ФАС, считает заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко.

«Специалист, который прошел большой путь по всей карьерной лестнице в антимонопольном органе, способен принимать важные и верные решения по самым сложным вопросам», – цитирует Доценко пресс-служба.

56-летний Каир Бабаев работает в антимонопольных органах с 1995 года. До прихода в Дагестан он работал заместителем руководителя управления ФАС по Карачаево-Черкесской Республике.

Бывший руководитель дагестанского УФАС Курбан Кубасаев был задержан в марте 2018 года по подозрению в получении взятки от директора государственного казенного учреждения «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Шамиля Кадиева.

 

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