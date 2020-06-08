ЗАМАНА - Айшат Гамзаева: «Социальный блок поправок в Конституцию РФ — очень важен»

Айшат Гамзаева: «Социальный блок поправок в Конституцию РФ — очень важен»

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08 июня, 2020. Понедельник 17:11

Закрепленный в Конституции России социальный блок впервые можно считать основополагающими поправками, заявила член комиссии по вопросам социального развития и здравоохранения Общественной палаты РД Айшат Гамзаева. Об этом сообщает сетевое издание «Дагестанская правда».

Айшат Гамзаева: «Социальный блок поправок в Конституцию РФ — очень важен»
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Член Комиссии по вопросам соцразвития и здравоохранения Общественной палаты РД Айшат Гамзаева в беседе с корреспондентом «ДП» Хасайбат Меджидовой выразила мнение, что впервые закрепленный в Конституции РФ социальный блок  можно считать основополагающими поправками.

Эксперт также считает, что многие поправки направлены на укрепление суверенитета РФ, защиту культуры, сохранение традиционных семейных ценностей, создание условий для достойного воспитания детей. В итоге это, по ее словам, несомненно, приведёт к улучшению качества и уровня жизни россиян. «Признание детей важнейшим достоянием, установка приоритета семейного воспитания, говорят о том, что государство принимает на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения, заботится о будущем поколении.

Кроме того, государством гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, адресная социальная поддержка, индексация социальных пособий и других выплат, обязательное социальное страхование»,- сказала Айшат Гамзаева.

Завершая, член ОП РД заявила, что социальный блок поправок очень важен, и теперь он чётко прописан в Основном законе страны.

 

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