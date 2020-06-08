ЗАМАНА - Изумруд Мугутдинова рассказала о работе социальных служб Дагестана

Изумруд Мугутдинова рассказала о работе социальных служб Дагестана

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08 июня, 2020. Понедельник 17:09
Изумруд Мугутдинова рассказала о работе социальных служб Дагестана

Министр труда и соцразвития РД Изумруд Мугутдинова рассказала о работе социальных служб ведомства и поздравила коллектив минтруда с профессиональным праздником – Днем социального работника.

Изумруд Мугутдинова рассказала о работе социальных служб Дагестана
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 По ее словам, на сегодняшний день в социальных учреждениях министерства работают более 4 000 специалистов.

В период коронавирусной пандемии социальные работники минтруда продолжают обслуживать пожилых граждан и инвалидов на дому, соблюдая все необходимые меры защиты. В нынешних условиях подопечные ведомства вынуждены все чаще обращаться за помощью к соцработнику с просьбой приобрести продукты, лекарства, оказать медицинскую и психологическую помощь.

Глава ведомства отметила, что благодаря реализации в республике нацпроекта «Демография», удалось обеспечить социальные службы адаптированным автотранспортом с помощью которого проводятся неотложные и плановые выезды мобильной бригады за подопечными в труднодоступные населенные пункты для проведения медицинского обследования и диспансеризации. В настоящее время данная услуга является наиболее востребованной и жизненно необходимой.

Часть работников соцучреждений, помимо своих рабочих обязанностей уже несколько месяцев проводит активную работу по адресной доставке продуктовых наборов нуждающимся гражданам. С момента распространения эпидемии в республике и введения ограничений соцработниками минтруда во всех городах и районах Дагестана произведена доставка 210 тысяч продуктовых наборов.

Другая часть социальных работников задействована в обеспечении обсервации приезжих в республику из неблагополучных по коронавирусу стран и регионов граждан.

 

В завершение глава ведомства подчеркнула, что социальные гарантии гражданам предлагается закрепить в Основном законе страны. Соответствующие поправки в Конституцию предполагают обеспечение государственной поддержки семей, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развитие  системы социальных служб, установление государственных пособий и других гарантий социальной защиты.

 

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