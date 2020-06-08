В рамках празднования Дня России по всей стране будут проведены онлайн-мероприятия

Праздновать День России широко и масштабно стало традицией. И нынешний год, несмотря на введение ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, не станет исключением. Во всех субъектах будут организованы и проведены молодежные, культурные, спортивные и другие праздничные мероприятия, направленные на формирование патриотизма, гражданской идентичности, уважения к традициям российского государства.

12 июня, в День России, в крупных городах страны в онлайн формате пройдут творческие концерты молодых творцов с совместным исполнением гимна России во дворах #МыРоссия.

С 5 по 12 июня будет проходить Всероссийская акции «Окна России», посвященная Дню России.

Акция «Окна России» сможет стать как проявлением активной гражданской позиции, так и семейной традицией, поучаствовать в украшении окна в праздник будет интересно не только взрослым, но и детям. Участникам необходимо украсить свои окна рисунками, картинками, надписями посвященными России, сфотографировать и опубликовать в социальных сетях с хештегами: «ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия #БольшаяПеремена

С 8 по 12 июня по всей стране планируется распространения лент в цветах российского триколора,

С 8 по 12 июня Всероссийской акции «Добро в России», в рамках Акции жителям страны предлагается стать тайным доброжелателем и поздравить соседей с Днём России, отправив анонимное поздравление в одном из форматов: открытку с символами России и поздравлениями с праздником, сделанную своими руками; фотооткрытку с поздравлениями с праздником; символический подарок с поздравлениями с праздником. Акция не подразумевает прямого контакта между гражданами: созданные открытки или символические подарки тайный поздравитель может опустить в почтовые ящики соседей.

12 июня участники Акции публикуют в социальных сетях фотографии, созданных и/или полученных открыток с хэштэгами #Добрыесоседи #ДобровРоссии #Спасибо #МыВместе.

С 1 июня запущен челлендж #РусскиеРифмы. Участникам необходимо прочитать стихи или отрывок из знаменитых произведений отечественных классиков. Не дочитывая стихотворение до конца, пользователь передаёт эстафету трём друзьям, отмечает их аккаунты и предлагает продолжить прочтение.

Для участия в Акции необходимо опубликовать видеоролик в одной из социальных сетей (vk.com или instagram.com), указать официальный хештег #РусскиеРифмы и передать эстафету трем друзьям.

12 июня в пяти городах РФ будет реализован Стрит-арт проект (роспись фасадов (муралы), посвященный выдающимся деятелям русского искусства.

Также любой желающий сможет проверить свои знания об истории, основных датах, символах, победах и достижениях важных для нашей страны, участвуя в проекте «Гражданский экзамен», приуроченного ко Дню России, который будет проводиться с 9 по 12 июня. По итогу «гражданского экзамена» участники получают электронный именной сертификат о его прохождении.

Напомним, впервые «Гражданский экзамен был проведен 12 декабря 2019 года, с участием 200 тысяч россиян.

С 8 по 14 июня пройдет неделя «Познавай Россию!» в сообществе «Большая перемена». Неделя включает в себя акции «Россия в объективе», «Рисую Россию», челлендж #РусскоеСлово, флешмоб #МыРоссия.

Программа мероприятий, приуроченных Дню Росси предполагает также проведение международных флешмобов и акций, инициатором проведения которых выступает Федеральное агентство по делам молодежи:

– Международной акции «#Russia1Love» (8-12 июня),

– Танцевального флешмоба «RussianDance» (1-12 июня),

– Международной акции «Россия Помогает» (8-12 июня).

В преддверии празднования Дня России предлагаем всем желающим принять участие в проектах и мероприятиях, посвященных этому празднику.