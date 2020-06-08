Глава Кайтагского района поблагодарил специалистов МЧС России за оказанную помощь

Как сообщили информагентству в пресс-службе администрации района, торжественная церемония награждения прошла в детском оздоровительном лагере «Огонек», где базировались спасатели. Алим Темирбулатов, вручая грамоты, выразил благодарность всему личному составу Волжского спасательного центра МЧС РФ за самоотверженный труд при выполнении важной миссии по охране здоровья и жизни кайтагцев. «Разрешите сердечно поблагодарить вас от себя лично, от жителей нашего района, за проведенную вами эффективную работу. Наша любимая Родина – Россия – потому великая, что не бросает свой народ в беде. И на этот раз по поручению Президента страны вы выполняли поставленную задачу. В столь сложный для района период ваше содействие неоценимо», – сказал он. Заместитель начальника Волжского СЦ МЧС РФ Антон Шуваев поблагодарил Алима

Темирбулатова за гостеприимство и наградил главу благодарственным письмом от группировки специалистов Волжского спасательного центра МЧС РФ за взаимодействие

при проведении дезинфекционных работ.