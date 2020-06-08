Фотограф из Дагестана стал победителем международного фотоконкурса, посвященного COVID-19

Фотограф из Дагестана Анвар Ахмедов одержал победу в национальном этапе международного конкурса «Помни моменты: когда мы боремся с COVID-19», посвященного отбору творческих работ о борьбе молодежи с эпидемией во всем мире.

В рамках национального этапа конкурса, инициированного Всекитайской Федерацией Молодежи, организаторы осуществляли отбор по следующим направлениям: статьи, видео, фото и музыка. На конкурс поступило более 1 000 работ со всей России. По итогам Федеральным агентством по делам молодежи определены 13 лучших, авторы которых будут приглашены в Китай в следующем году для участия в международной молодежной программе для победителей конкурса.

Одним из победителей стал известный в Дагестане и за его пределами фотограф Анвар Ахмедов. В серии фотографий он запечатлел обстановку, происходящую в «красной зоне» больниц, лечащих заболевших COVID-19 пациентов. В разговоре с корреспондентом minmol.ru он признался, что принял участие в конкурсе для того, чтобы донести до людей всю серьезность бушующей в мире пандемии коронавируса.



«Когда все началось, передо мной встал выбор, быть зрителем всего этого ужаса или принести пользу людям. Фотография – это документ, неопровержимое доказательство того, что изображённое на снимке происходило на самом деле. Я это понимал и взял на себя ответственность за ведение этой страницы в нашей истории. Люди должны были увидеть жизнь внутри красной зоны. Этими снимками я хотел уберечь тех, кто не верил в серьезность происходящего», – рассказал Ахмедов.

Добавим, что фотограф из Дагестана стал единственным победителем национального этапа конкурса из Северо-Кавказского федерального округа.