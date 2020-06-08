ЗАМАНА - В Гумбетовском районе завершается строительство Ново-Аргванинской средней школы на 250 учащихся

В Гумбетовском районе завершается строительство Ново-Аргванинской средней школы на 250 учащихся

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08 июня, 2020. Понедельник 13:03
В Гумбетовском районе завершается строительство Ново-Аргванинской средней школы на 250 учащихся

По Республиканской адресной инвестиционной программе в Гумбетовском районе продолжается строительство Ново-Аргванинской средней школы на 250 ученических мест.

В Гумбетовском районе завершается строительство Ново-Аргванинской средней школы на 250 учащихся
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Директор Ново-Аргванинской средней школы, более 40 лет функционирующей в тесных приспособленных помещениях, Башир Баширов сообщил, что, несмотря на сложности, связанные с введением ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, строительные работы на объекте продолжаются.

«Строящаяся Ново-Аргванинская средняя школа – это комплекс из типовых зданий, соответствующих всем федеральным стандартам и нормам. Новая школа будет иметь комфортабельный учебный корпус на 250 ученических мест, дворец спорта, интернат на 50 мест, благоустроенный двор, пищеблок, детскую площадку. Педагоги, дети и их родители очень довольны тому факту, что у нас строится такая роскошная школа.

От имени всех аргванинцев выражаю благодарность Главе Дагестана Владимиру Абдуалиевичу Васильеву, главе МР «Гумбетовский район» Хаджимураду Сайгидмагомедовичу Магомедову за сооружение новой школы», – отметил Башир Баширов. Отметим, что Ново-Аргванинскую среднюю школу строит ООО «Холдинговая компания “Трансстрой”», выигравшее тендер на возведение объекта. На строительство данного образовательного учреждения выделено 240 млн рублей.

 

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