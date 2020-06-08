ЗАМАНА - 1800 медицинских кроватей, кислородные концентраторы и другой инвентарь прибыл в Дагестан

1800 медицинских кроватей, кислородные концентраторы и другой инвентарь прибыл в Дагестан

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08 июня, 2020. Понедельник 12:47
1800 медицинских кроватей, кислородные концентраторы и другой инвентарь прибыл в Дагестан

В Дагестан пришла очередная партия помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией от Департамента здравоохранения Москвы.

1800 медицинских кроватей, кислородные концентраторы и другой инвентарь прибыл в Дагестан
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Грузовые фуры со средствами защиты, экспресс-тестами на антитела к коронавирусу, аппаратами неинвазивной вентиляции легких, кислородными концентраторами и 1800 медицинских кроватей для стационаров в эти дни прибыли в Махачкалу. Они уже распределены в больницы, принимающие пациентов с COVID-19: в том числе в РКБ, РЦИБ, Дербентскую ЦГБ, РОТЦ и другие.

По словам министра здравоохранения РД Джамалудина Гаджиибрагимова, дагестанские врачи с первых дней пандемии активно взаимодействуют с московскими и федеральными коллегами. Телемедицинские консультации сложных пациентов - ежедневная работа специалистов. «Отправленные ранее в республику средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты и мединвентарь, безусловно, очень полезны в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас мы отмечаем некоторый спад заболеваемости в республике, который в любой момент при несоблюдении мер профилактики может вновь смениться ростом числа больных. Расход медикаментов и всего необходимого для лечения большой, и мы хотим выразить признательность Департаменту здравоохранения Москвы за оказанную помощь» - отметил министр.

13 грузовых фур с СИЗами и кроватями уже распределены по крупным стационарам и разгружены. Сегодня ожидается поступление ещё 5 фур из этой же поставки.

 

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