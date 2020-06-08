ЗАМАНА - Поздравление Главы Республики Дагестан В.А. Васильева с Днем социального работника

Поздравление Главы Республики Дагестан В.А. Васильева с Днем социального работника

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08 июня, 2020. Понедельник 11:38
Поздравление Главы Республики Дагестан В.А. Васильева с Днем социального работника

Уважаемые социальные работники, сотрудники социальных служб, учреждений и ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с Днем социального работника.

Поздравление Главы Республики Дагестан В.А. Васильева с Днем социального работника
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Этот праздник объединяет людей, посвятивших себя нелегкому, но благородному и исключительно важному делу – помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Вы дарите внимание и заботу пенсионерам, ветеранам, ежедневно помогаете маломобильным гражданам, многодетным семьям, вселяете в подопечных надежду и уверенность в завтрашнем дне.

В Дагестане прийти на помощь тому, кто в ней нуждается, всегда было достойным глубокого уважения. Это особое свойство культуры, характера нашего народа, благодаря которому в республике поддержкой нуждающихся занимаются не только государственные, но и общественные организации, бизнес, благотворительные фонды и добровольцы.

В эти непростые для республики месяцы значительно выросла нагрузка на социальные службы, около 27 тысяч обращений поступило на горячую линию Минтруда Дагестана по вопросам оказания поддержки в период пандемии.

Социальными работниками в сотрудничестве с благотворительными организациями, меценатами, волонтерами создан единый логистический центр гуманитарной помощи, более 210 тысяч дагестанцев обеспечены продуктовыми наборами и предметами первой необходимости.

Сегодня вы, как и медицинские работники, находитесь на передовой, в зоне риска, работаете без выходных, в условиях труднодоступных горных и сельских районов. Искренне благодарю за Ваш труд, преданность избранному делу и добро, которое вы каждый день несете людям.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего.

 

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