Поздравление Главы Республики Дагестан В.А. Васильева с Днем социального работника

От всей души поздравляю вас с Днем социального работника.

Этот праздник объединяет людей, посвятивших себя нелегкому, но благородному и исключительно важному делу – помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Вы дарите внимание и заботу пенсионерам, ветеранам, ежедневно помогаете маломобильным гражданам, многодетным семьям, вселяете в подопечных надежду и уверенность в завтрашнем дне.

В Дагестане прийти на помощь тому, кто в ней нуждается, всегда было достойным глубокого уважения. Это особое свойство культуры, характера нашего народа, благодаря которому в республике поддержкой нуждающихся занимаются не только государственные, но и общественные организации, бизнес, благотворительные фонды и добровольцы.

В эти непростые для республики месяцы значительно выросла нагрузка на социальные службы, около 27 тысяч обращений поступило на горячую линию Минтруда Дагестана по вопросам оказания поддержки в период пандемии.

Социальными работниками в сотрудничестве с благотворительными организациями, меценатами, волонтерами создан единый логистический центр гуманитарной помощи, более 210 тысяч дагестанцев обеспечены продуктовыми наборами и предметами первой необходимости.

Сегодня вы, как и медицинские работники, находитесь на передовой, в зоне риска, работаете без выходных, в условиях труднодоступных горных и сельских районов. Искренне благодарю за Ваш труд, преданность избранному делу и добро, которое вы каждый день несете людям.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего.