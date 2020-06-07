ЗАМАНА - Заграт Магомедова: «Народы нашей великой страны правильно понимают роль родного и русского языков в их жизни»

Заграт Магомедова: «Народы нашей великой страны правильно понимают роль родного и русского языков в их жизни»

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07 июня, 2020. Воскресенье 11:43
Заграт Магомедова: «Народы нашей великой страны правильно понимают роль родного и русского языков в их жизни»

Сегодня, международный день, посвящённый русскому языку, учреждённый ООН в 2010 году, совпадающий с днем рождения великого русского поэта А. С. Пушкина.

Заграт Магомедова: «Народы нашей великой страны правильно понимают роль родного и русского языков в их жизни»
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В советский период Русский язык в многонациональном Дагестане стал языком межнационального общения, обогатившим языки народов республики неологизмами, языком, давшим возможность раскрыть всему миру необычайные традиции и культуру горного края. В этот день мы побеседовали с профессором Заграт Расуловной Магомедовой – человеком, стоявшим у истоков организации преподавания Русского языка в национальных школах Дагестана. В середине 20-го века молодая горянка, руководила Кахибской школой-интернатом, а после продолжения обучения в Москве, защитив диссертацию, продолжила работу в Дагестанском государственном педагогическом институте(университете). Заграт Магомедова признанный специалист в области методики преподавания русского языка в начальных классах национальной школы, автор множества научных трудов и публикаций.

«Народы нашей великой страны правильно понимают роль родного и русского языков в их жизни, в развитии экономики, культуры, науки, просвещения. Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов в стихотворении «Родной язык» образно и вдохновенно говорил о двух родных языках. Поэт считал одинаково родными и близкими как аварский, так и русский язык:

Люблю язык тех песен колыбельных

И сказок тех, что в детстве слышал,

Но рассказал о далях беспредельных

И всех сограждан отдал мне в друзья

Другой язык …

То был язык могучий …

Хорошее знание родного языка помогает усвоить русский язык. Знание русского языка даёт возможность всем народам нашей страны получить широкий доступ к культуре и науке русского и других народов РФ» - говорит Магомедова.

Заграт Магомедова говорит, что Дагестан является особой территорией, где русский и дагестанские языки развиваются в значительной степени обогащая друг друга. В данном свете Магомедова видит особое значение поправок в Конституцию Российской Федерации, в части закрепления ролей русского и национальных языков.

Язык формирует и организует мыслительную деятельность человека, и владение двумя языками, русским и родным рождает весьма талантливых и целеустремленных людей способных раскрываться в самых различных отраслях, считает Магомедова.

Заграт Расуловна Магомедова и сейчас продолжает преподавательскую деятельность. 16 августа Заслуженному учителю РД Заграт Магомедовой исполнится 81 год.

 

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