Артём Здунов посетил площадки промышленного парка в пос. Тюбе

"Сегодня осмотрел территорию индустриального парка в Кумторкалинском районе. На площадках государственного промышленного парка площадью более 194 га 4 действующих резидента. Есть также заявленные резиденты, которые не ведут свою деятельность на территории парка.

Индустриальный парк обеспечен объектами инфраструктуры, в том числе электрической подстанцией, ЛЭП, автодорогой, железной дорогой, газопроводом, комплексом водоснабжения и канализационных очистных сооружений, резервным водоводом и канализацией.

Основными резидентами парка являются Каспийский завод листового стекла, бизнес-отель «Сарыкум», а также завод по производству напольной плитки и керамического гранита «Мараби», для которого республика уже привлекла инвестора, в ближайший месяц планируется запуск производства.

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Основными инвесторами были не реализованы инвестпроекты, но министерству промышленности удалось вернуть 82 га территории проекта «Нергиз», на котором планировалось ткацкое производство. Она свободна для привлечения новых инвесторов. Уже есть потенциальные инвесторы.

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Вся инфраструктура, которую построила республика, а это инвестиции в размере около 1 млрд рублей, проходила по территории частных лиц. Менее чем за год удалось на добровольной основе вернуть основные участки. Теперь абсолютно легально республика может предоставлять их инвесторам. Два участка все еще остаются у собственников, с ними ведутся переговоры.

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Обратил внимание главы района и прокурора на необходимость провести инвентаризацию свободных участков: проверить законность их выделения и эффективность использования по назначению. Здесь все должно быть абсолютно чистым. Мы планируем создать особую экономическую зону федерального уровня, уже ведем переговоры с министерством экономического развития страны. Территории достаточно - 194 га, где мы уже сейчас можем размещаться. Имея этот статус, мы сможем привлечь значительные федеральные средства.

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Для района это имеет большое значение - будут созданы дополнительные рабочие места, налоги на доходы физических лиц будут поступать в местный бюджет.", - отметил премьер-министр в своём инстаграм-аккаунте