– Культура России – одна из основ успешного будущего страны. А древняя богатейшая культура её народов – важнейший ресурс. Она нуждается в защите и охране, это долг государства перед прошлым и будущим. И в этом смысле очень важно, чтобы в нашем государстве уделялось внимание и сохранению родных языков и, конечно же, сохранению общенационального русского языка. Именно поэтому поправка в Конституцию о русском языке более чем себя оправдывает и отражает существующую ныне реальность: русский язык в мировой иерархии – один из пяти мировых языков, а в России – государственный язык и язык межнационального общения, системообразующее звено. Но чтобы мы и дальше были единым целым и могли друг друга понимать, нужен один язык. Исторически так сложилось, что таким языком является русский язык, язык классической литературы, передовой мысли, – отметила Марита Мугадова.

Закрепление русского языка в Конституции страны как государствообразующего, по ее словам, никоим образом не помешает нашим соотечественникам сохранять свои родные языки, народную культуру, самобытные традиции и обычаи. Тем более, что в проекте новой Конституции есть поправка к 68-й статье, которая гласит, что культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа, поддерживается и охраняется государством.

«Русский язык уже на протяжении многих десятилетий помогал малым народностям заявить в масштабах всего государства о своей самобытной культуре, рассказывать о своей истории, традициях. И в наши дни, когда очень важно все это богатое духовное наследие сохранить, преумножить, роль единого языка очень важна», – подчеркнула наш собеседник.