ЗАМАНА - На переселенческой территории Новолакского района провели дезинфекцию Волжские специалисты

На переселенческой территории Новолакского района провели дезинфекцию Волжские специалисты

Автор
06 июня, 2020. Суббота 18:55
На переселенческой территории Новолакского района провели дезинфекцию Волжские специалисты

Накануне в продолжение дезинфекционных работ, которые проходят по всему Дагестану, на переселенческой территории Новолакского района (Новострой) проведена санобработка Волжскими спасателями МЧС России.

На переселенческой территории Новолакского района провели дезинфекцию Волжские специалисты
Информация

Напомним, что в РД задействованы 3 группировки спасателей: Ногинская, Донская, Волжская, которые проводят масштабные дезинфекционные работы, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Так, Волжские специалисты продезинфицировали социально значимые объекты, общественные места, населенные пункты переселенческой территории Новолакского района (Новострой).

Рано утром в здании ГКОУ РД «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» заместители главы администрации МО «Новолакский район» Гаджи Гаджиев и Али Исрапилов, а также главы поселений и заместители глав, встретились с сотрудниками Волжского СЦ МЧС России, где обсудили план обработки территории.

Было принято решение разделиться на две группы и начать с сел Ахар и Шушия, где расположен парк «Дружба» — место массового скопления людей. Дезинфекции подверглись 9 населенных пунктов переселенческой территории, административные здания, здание районной больницы №1 (Новострой), мечетей, школ, детских садов, спортивных площадок, здание МФЦ, здание «Трест» и отделение Почты России. Также особое внимание уделили обработке МКОУ «Новочуртахская СОШ» им. Адамова Г.Г., где будет проводиться Единый государственный экзамен у выпускников 2020 года. Всего в работе было задействовано 3 единицы специальной техники и 15 специалистов. Для дезинфекции использовались средства, отвечающие санитарным нормам.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top