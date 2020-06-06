На переселенческой территории Новолакского района провели дезинфекцию Волжские специалисты

Накануне в продолжение дезинфекционных работ, которые проходят по всему Дагестану, на переселенческой территории Новолакского района (Новострой) проведена санобработка Волжскими спасателями МЧС России.

Напомним, что в РД задействованы 3 группировки спасателей: Ногинская, Донская, Волжская, которые проводят масштабные дезинфекционные работы, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Так, Волжские специалисты продезинфицировали социально значимые объекты, общественные места, населенные пункты переселенческой территории Новолакского района (Новострой).

Рано утром в здании ГКОУ РД «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» заместители главы администрации МО «Новолакский район» Гаджи Гаджиев и Али Исрапилов, а также главы поселений и заместители глав, встретились с сотрудниками Волжского СЦ МЧС России, где обсудили план обработки территории.

Было принято решение разделиться на две группы и начать с сел Ахар и Шушия, где расположен парк «Дружба» — место массового скопления людей. Дезинфекции подверглись 9 населенных пунктов переселенческой территории, административные здания, здание районной больницы №1 (Новострой), мечетей, школ, детских садов, спортивных площадок, здание МФЦ, здание «Трест» и отделение Почты России. Также особое внимание уделили обработке МКОУ «Новочуртахская СОШ» им. Адамова Г.Г., где будет проводиться Единый государственный экзамен у выпускников 2020 года. Всего в работе было задействовано 3 единицы специальной техники и 15 специалистов. Для дезинфекции использовались средства, отвечающие санитарным нормам.