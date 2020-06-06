К ситуации на Гоцатлинской ГЭС

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан касаемо ряда критических публикаций, размещенных на различных интернет-ресурсах, а также сюжета, вышедшего в эфир на федеральном канале REN-TV по ситуации сложившейся на Гоцатлинской ГЭС, сообщает.

Скопление мусора на водной поверхности данной ГЭС наблюдалось и в предыдущие годы. При этом отметим, что река Аварская Койсу, которая впадает в Гоцатлинскую ГЭС проходит через четыре муниципалитета, а именно: Хунхзахский, Тляратинский, Гунибский и Шамильский, а следовательно испытывает на себе большую антропогенную нагрузку. Ни для кого не секрет, что жители населенных пунктов зачастую сбрасывают бытовой мусор в окрестные ущелья и овраги, откуда во время сезонных проливных дождей он попадает в Аварское Койсу. Об этих фактах Минприроды РД неоднократно ставило в известность руководство муниципалитетов.

На сегодняшний день Минприроды РД главам, вышеуказанных районов направлены письма о необходимости ликвидации несанкционированных свалок вблизи водных объектов. Кроме того, государственными инспекторами министерства проводится работа по выявлению несанкционированных свалок вблизи водных объектов. Также сообщаем, что руководством Минприроды РД ситуация на Гоцатлинской ГЭС полностью взята под контроль.

После послабления ограничительных мер, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, министерством будут приняты дополнительные меры по улучшению экологической обстановки на Гоцатлинской ГЭС.