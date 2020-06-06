Сегодня в эфир федерального телеканала Россия 24 вышел специальный репортаж журналистки Ольги Курлаевой «Врачи в цвете хаки» о работе дагестанских медиков в борьбе с коронавирусом.

Российские корреспонденты посетили городскую больницу в Дагестанских Огнях, участковую больницу села Чиркей, Ботлихскую ЦРБ, больницу в с. Гурбуки, Дербентскую ЦГБ, родильное отделение городской больницы в Каспийске, а также Дагестанский центр медицины катастроф.

Также представлен сюжет прибытия в аэропорт Махачкалы московских специалистов, интервью с главой минздрава Дагестана Джамалудином Гаджиибрагимовым.

Сегодняшний репортаж можно просмотреть перейдя по ссылке.

Отметим, что репортаж также выйдет в эфир сегодня: в 22:10, 03:10 и в воскресенье в 15:10 и 19:10 после выпуска новостей на канале Россия-24.