Телеканал Россия 24 показал специальный репортаж о дагестанских врачах
- Автор Габи
- 06 июня, 2020. Суббота 17:06
Сегодня в эфир федерального телеканала Россия 24 вышел специальный репортаж журналистки Ольги Курлаевой «Врачи в цвете хаки» о работе дагестанских медиков в борьбе с коронавирусом.
Российские корреспонденты посетили городскую больницу в Дагестанских Огнях, участковую больницу села Чиркей, Ботлихскую ЦРБ, больницу в с. Гурбуки, Дербентскую ЦГБ, родильное отделение городской больницы в Каспийске, а также Дагестанский центр медицины катастроф.
Также представлен сюжет прибытия в аэропорт Махачкалы московских специалистов, интервью с главой минздрава Дагестана Джамалудином Гаджиибрагимовым.
Сегодняшний репортаж можно просмотреть перейдя по ссылке.
Отметим, что репортаж также выйдет в эфир сегодня: в 22:10, 03:10 и в воскресенье в 15:10 и 19:10 после выпуска новостей на канале Россия-24.
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