Строящийся в Ботаюрте инфекционный госпиталь осмотрели Глава Дагестана и замминистра обороны России

Напомним, ранее Глава Дагестана попросил Президента России Владимира Путина поддержать строительство инфекционного госпиталя в регионе. Впоследствии глава государства дал поручение и началось оперативное строительство многопрофильных медицинских центров в Дагестане. Вместо одного госпиталя было решено возвести на базе существующих медицинских учреждений сразу три общей емкостью в 200 койко-мест. Ботаюрт стал одной из трёх выбранных площадок.

Медицинский центр строится по типовому проекту Минобороны России. Планируется, что он, как и другие два центра, будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе реанимационными палатами, аппаратами ИВЛ, компьютерными томографами, оборудованием для анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Пояснения Владимиру Васильеву и Тимуру Иванову дал руководитель проекта Анатолий Алексеев. По его словам, в госпитале предусмотрено 16 реанимационных койко-мест и 46 обычных. На данный момент строители, которые работают в круглосуточном режиме в несколько смен, приступают к кровельным работам, а также внутренним отделочным работам.

Было озвучено, что помимо высокопрофессионального оборудования, здесь же будут располагаться ПЦР-лаборатории, что расширяет диагностические возможности. Анатолий Алексеев также обратил внимание на то, что больной будет поступать через тамбур сразу в палату, минуя коридор. Таким образом все внутренние помещения госпиталя остаются «чистой зоной». Также было отмечено, что в строительстве задействовано 160 местных строителей, а также порядка 12 местных предприятий, которые поставляют бетон, кирпич, арматуру и прочее. Уже через неделю на объекте в общем будет трудиться порядка 850-900 человек. Анатолий Алексеев заверил, что нет сомнений, что объект будет сдан в установленные сроки и в максимально хорошем качестве.

Заслушав информацию, Владимир Васильев поблагодарил за высокие темпы работы.

Делясь впечатлениями от увиденного с журналистами, Тимур Иванов отметил: «Мы оцениваем очень высоко темпы строительства, на площадке работают 600 человек, работы ведутся круглосуточно. В дальнейшем будет наращиваться количество людей. Опыт у компании, которая занимается строительством, есть: она реализовала такой же проект в Смоленске. Плановая задача – до конца месяца сдать полностью объект и ввести в эксплуатацию. Сейчас начнется поставка оборудования. По просьбе Владимира Абдуалиевича все три госпиталя будут оснащены полностью оборудованием, чтобы могли работать потом как многофункциональные медицинские центры и обслуживать жителей Дагестана».

Со своей стороны Владимир Васильев добавил, что контроль за ходом строительства осуществляется постоянно.

«Очень важно, что мы получили по поручению Президента РФ такую возможность, и у нас будет три современных центра. В регионе проблема с инфекционными заболеваниями. И для Дагестана три центра, расположенные удобно на территории, очень важны. Очень приятно, что здесь работают наши жители. Плюс всё – кирпич, песок, раствор – в необходимых количествах и качестве поставляется для строителей. Все условия для проживания военных строителей также созданы. Главный вопрос, который мы решаем все вместе, – это укомплектование кадрами. Такие быстрые темпы опережают наши ожидания, и нам нужно успеть подготовить кадры. Кроме того, мы будем учить наших строителей таким методам работы. Здесь чётко, деловито, организованно, быстро и качественно решаются задачи», – заявил руководитель региона.

В продолжение темы Тимур Иванов предложил направить дагестанских врачей на переподготовку на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, чтобы они получили специальные навыки по борьбе с коронавирусной инфекцией.