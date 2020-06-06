Первым делом они посетили Дербент. Там уже завершена заливка фундаментных плит и приступили к кирпичной кладке цоколя и внутренних перегородок. Уже 9 числа будет полностью смонтирован каркас. Установка окон начнется 7 числа и завершится в течение 3 дней. Работы ведутся в несколько смен в круглосуточном режиме, постоянно наращиваются темпы строительства и численность рабочих, сообщает РГВК "Дагестан".
Отметим, что медцентр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, эндоскопическим и анестезиологическим оборудованием.