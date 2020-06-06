ЗАМАНА - Республиканская клиническая больница получила помощь от правительства Москвы

Республиканская клиническая больница получила помощь от правительства Москвы

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06 июня, 2020. Суббота 15:52
Республиканская клиническая больница получила помощь от правительства Москвы

600 трёхсекционных медицинских функциональных кроватей переданы Республиканской клинической больнице в рамках поддержки, которую оказывает правительство Москвы Дагестану в период пандемии коронавируса.

Республиканская клиническая больница получила помощь от правительства Москвы
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«Наш народ всегда отличался тем, что готов в трудную минуту протянуть руку помощи друг другу, - отметил главный врач Республиканской клинической больницы, профессор Газияв Мусаев, - и эта рука помощи Москвы, протянутая именно тогда, когда мы в ней очень нуждались, оказалась для нас, для нашего региона, очень важной и очень нужной. Большое спасибо за это и от всего персонала РКБ, и от всего многонационального Дагестана».

Поступившие функциональные кровати имеют ряд преимуществ перед своими аналогами, имеющихся в РКБ сейчас. Они состоят из трех секций, которые позволяют менять угол наклона разных частей тела пациента, намного шире и удобнее для больных. Конструкционные особенности такой кровати облегчают медперсоналу уход за больным и позволяют размещать его в комфортном и физиологически более удобном положении, при котором уменьшаются застойные явления в лёгких, снимается напряжение в мышцах.

Медицинские кровати уже распределены между отделениями хирургического профиля, а также отделениями, занимающимися лечением пациентов с COVID-19.

Добавим, Республиканская клиническая больница с начала пандемии на передовой в борьбе с опасным вирусом. Врачи первыми были готовы принять пациентов с диагнозом двустороння пневмония и оказать им высококвалифицированную помощь.

Для приема таких пациентов в больнице перепрофилировали сразу несколько отделений: аллергологии, терапии, гастроэнтерологии, гематологии, вертеброневрологии и последствий черепно-мозговых травм (неврология №2) и нейроинфекций (неврология №3), отделение для больных с острым коронарным синдромом (кардиология №1), отделение ревматологии (кардиология №2) и отделение артериальных гипертонией (кардиология №3). При этом маршрутизация беременных с пневмониями в РКБ была сохранена.

И сейчас пациенты находятся под круглосуточным наблюдением почти 250 специалистов Республиканской клинической больницы, имеющих многолетний опыт работы с такими больными.

 

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