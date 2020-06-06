Шабан Мазанаев: “Для взаимообогащения, взаимопонимания и для развития людей разных национальностей нужен один государственный язык”

Сегодня, 6 июня, в день рождения известного на весь мир русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в нашей стране и по всему миру отмечается День русского языка.

Отметим, что Александр Пушкин является одним из основоположников современного русского литературного языка. Напомним, что празднование сегодняшнего дня официально было задокументировано в нашей стране 9 лет назад, когда 6 июня 2011 года президент РФ подписал указ о ежегодном праздновании Дня русского языка в России.

Стоит отметить, что пункт о праздновании Дня русского языка закреплен и в новых поправках в Конституцию РФ. В них отдельно русскому языку отведена норма, которая закрепляет его роль. Данную поправку о роли русского языка прокомментировал Шабан Мазанаев – декан филологического факультета Дагестанского государственного университета. “Русский язык фактически является государственным языком и закрепление его официального статуса у нормальных людей не вызывает особого удивления.

Не менее важна при этом возможность признания в регионах России второго государственного языка. Например, в Дагестане это многие родные языки коренных народов нашей республики.

В таком государстве как Российская Федерация двуязычие и многоязычие в принципе являются нормой жизни. Для взаимообогащения, взаимопонимания и для развития людей разных национальностей нужен один государственный язык. Есть государство и есть государственный язык и при этом, очень важно, чтобы соблюдались права и возможности других языков, в том числе наших дагестанских”, — отметил Мазанаев.