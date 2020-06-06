ЗАМАНА - Бурлият Токболатова прокомментировала поправки в Конституцию России

Бурлият Токболатова прокомментировала поправки в Конституцию России

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06 июня, 2020. Суббота 15:26
Бурлият Токболатова прокомментировала поправки в Конституцию России

Главный редактор республиканской газеты «Дагестанская правда» Бурлият Токболатова прокомментировала поправки в Конституцию России, а именно норму, закрепляющую роль русского языка.

Бурлият Токболатова прокомментировала поправки в Конституцию России
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«Исторически так сложилось, что русский язык лежит в основе межнационального общения, он для всех нас – родной. Это явление, символ, объединяющий каждого из нас и в целом всю территорию огромной многоязычной России. И поправки в Конституцию, касающиеся его роли, позволят закрепить статус языка как связующую нас сущность, будут способствовать укреплению единства, они отражают интересы всех граждан. Норма о роли русского языка не только подчеркнет его значимость и объединяющую роль, а еще, что тоже немаловажно, поспособствует сохранению и развитию языков коренных народов страны, ее многонациональной культуры на основе уважения и равенства. Поправки дают все основания быть уверенным в этом», — отметила Токболатова.

 

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