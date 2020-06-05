ЗАМАНА - Владимир Васильев и Тимур Иванов ознакомились с ходом работ на строительной площадке медицинского центра в Дербенте

Владимир Васильев и Тимур Иванов ознакомились с ходом работ на строительной площадке медицинского центра в Дербенте

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05 июня, 2020. Пятница 19:28
Владимир Васильев и Тимур Иванов ознакомились с ходом работ на строительной площадке медицинского центра в Дербенте

Глава Дагестана Владимир Васильев вместе с заместителем Министра обороны РФ Тимуром Ивановым посетили строительную площадку многофункционального медицинского центра в Дербенте, где ознакомились с ходом строительных работ.

Владимир Васильев и Тимур Иванов ознакомились с ходом работ на строительной площадке медицинского центра в Дербенте
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На объекте ежедневно работают около 400 человек и 50 единиц техники. Работы на строительных площадках ведутся в круглосуточном режиме, постоянно наращиваются темпы строительства и численность рабочих.

Подробно обо всем прибывшим с рабочим визитом доложил руководитель проекта Роман Киселев.

Он в частности отметил, что 9 числа здесь полностью будет смонтирован каркас, а в течение 5 дней в полном объеме будут смонтированы фасадные панели. Окна начнут устанавливать 7 числа, к отделке ПИР панелями работники уже приступили.

Далее прибывшим на схеме проекта показали, как все будет выглядеть по итогу. Так было указано, где возводятся будущие рентген-кабинеты, рабочие места докторов, административная зона и палатки. Роман Киселев сообщил также, где предусмотрены приемное отделение, пищеблок, буфетная зона, кабинет томографии.

Работы на объекте ведутся в срок. Всего площадь медцентра составит более 5000 кв м.

 

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