На объекте ежедневно работают около 400 человек и 50 единиц техники. Работы на строительных площадках ведутся в круглосуточном режиме, постоянно наращиваются темпы строительства и численность рабочих.
Подробно обо всем прибывшим с рабочим визитом доложил руководитель проекта Роман Киселев.
Он в частности отметил, что 9 числа здесь полностью будет смонтирован каркас, а в течение 5 дней в полном объеме будут смонтированы фасадные панели. Окна начнут устанавливать 7 числа, к отделке ПИР панелями работники уже приступили.
Далее прибывшим на схеме проекта показали, как все будет выглядеть по итогу. Так было указано, где возводятся будущие рентген-кабинеты, рабочие места докторов, административная зона и палатки. Роман Киселев сообщил также, где предусмотрены приемное отделение, пищеблок, буфетная зона, кабинет томографии.
Работы на объекте ведутся в срок. Всего площадь медцентра составит более 5000 кв м.