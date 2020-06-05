Заместитель Министра обороны России прибыл в Дагестан с рабочим визитом

Сегодня, 5 июня, Глава Дагестана Владимир Васильев вместе с заместителем Министра обороны Российской Федерации Тимуром Ивановым, прибывшим в республику с рабочим визитом, ознакомится с ходом строительства трех многофункциональных медицинских центров, строящихся на юге, севере и в центральной части Дагестана по поручению Президента Российской Федерации.

Отмечалось, что медицинские центры в республике будут построены по типовым проектам Минобороны России, которые уже успешно реализованы в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны.

Ранее рассматривалась возможность строительства на территории Дагестана госпиталя на 200 коек, однако, учитывая территориальные особенности региона и сложившуюся санитарно-эпидемическую обстановку в республике было принято решение о возведении на базе существующих медицинских учреждений сразу трех новых госпиталей общей емкостью в 200 койко-мест.

Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Напомним, Глава Дагестана Владимир Васильев попросил Президента России Владимира Путина поддержать строительство инфекционного госпиталя в регионе.

Вдадимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана, на котором было дано соответствующее поручение Министерству обороны России.