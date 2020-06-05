Коронавирусная ситуация в Акушинском районе

Администрация муниципального образования «Акушинский район» сообщает, что по предупреждению завоза и профилактике распространения новой коронавирусной инфекции по состоянию на 04 июня проделана следующая работа:

организовано постоянное информирование населения через средства массовой информации района, социальные сети, радио мечети о необходимости соблюдать режим самоизоляции и меры профилактики распространения коронавирусной инфекции;

проводится мониторинг ситуации по сельским поселениям;

проводится мониторинг цен на продукты первой необходимости в торговых точках района;

отменены и не проводятся культурно-массовые мероприятия;

приобретены и розданы 12400 медицинских масок по всем учреждениям, сельским поселениям для раздачи жителям района;

оказывается материальная помощь социально-незащищенным категориям граждан: розданы 1825 продуктовых наборов, в том числе 300 на средства администрации МО «Акушинский район»;

во всех учреждениях прекращен личный прием граждан. Прием граждан осуществляется удаленно;

проводится дезинфекция помещений, общественных мест, торговых точек, маршрутных такси, все сотрудники работают в защитных масках и перчатках;

- в Акушинской ЦРБ имеется минимальный запас противовирусных препаратов, 6 аппарата ИВЛ, 140 противочумных костюмов, 8 кислородных концентратора.

Взяты и сданы на анализ 145 проб, 18- положительные, больные госпитализированные в Левашинскую ЦРБ - 4, Акушинскую ЦРБ - 2. Контактировавшиеся с больными коронавирусом медработники находятся в режиме самоизоляции в Акушинской ЦРБ, взяты их пробы и отправлены на анализ.

Госпитализировано в Акушинской ЦРБ с диагнозом внебольничная пневмония 31 чел., на амбулаторном лечении 165 человек по району.

Работники ЦСОН по району проводят подомовой обход инвалидов I- группы и граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, доставляют им продукты и лекарства;

-установлен санитарный пост на границе Левашинского и Акушинского районов, у поворота в с. Муги Акушинского района. Проводиться дезинфекция проезжающего автотранспорта и измерение температуры тела водителей и пассажиров. В состав поста входят представители администрации района, работники Акушинской ЦРБ и ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Левашинском районе;

- сотрудники ОМВД РФ по Акушинскому району проводят мероприятия по дальнобойщикам, прибывшим из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Их всего по данным Роспотребнадзора 359 человека, отработаны 359 человека. Также проводят информирование жителей района о необходимости соблюдать режим самоизоляции и меры по профилактике распространения коронавируса по громкоговорителям машин ДПС.

Также проводятся мероприятия по ограничению движения на личном автотранспорте. Установлены 3 маневренных заградительных поста на границе с Левашинским, Сергокалинским и Дахадаевским районами, также перекрыто движение по автодороге Цудахар-Акуша. Проверенно автотранспорта за сутки 28 единиц, пресечено фактов въезда на территорию района 4 единиц автотранспорта;

- образовательные организации района работают дистанционно. Занятия с учениками проводятся через различные мессенджеры.

Обстановка в районе в основном спокойная.

Запас продуктов первой необходимости в магазинах достаточный.

Оштрафованных за нарушение режима самоизоляции 440 человек.