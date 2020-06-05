XI Международный литературный Фестиваль «Чеховская осень-2020» пройдет в октябре

XI Международный литературный Фестиваль «Чеховская осень-2020» пройдет 21-24 октября 2020г. в г. Ялта: Дом-музей им. А.П. Чехова в Ялте (Белая Дача); ГАУК Республики Крым «Ливадийский дворец-музей»; «Kirov holiday center»; ГПА (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в Ялте; ГБУ «Дворец-замок «Ласточкино гнездо»; Дача А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе, Памятник А.П. Чехову в Приморском парке города Ялта.

Победители Фестиваля будут награждены Кубками (Кубок «Лучшее ЛИТО Крымского полуострова», Кубок «За выдающиеся заслуги перед литературой», Кубок «Гран-При Фестиваля»), Лауреаты награждаются медалями и Дипломами. Президентом Фестиваля «Чеховская осень-2020» в четвертый раз является А.В. Чернов. Оргкомитет Фестиваля приглашает организации к сотрудничеству.

Произведения Лауреатов Фестиваля публикуются в журнале «Юность», брошюре «Сборник произведений участников X Международного литературного Фестиваля «Чеховская осень – 2020» в Ялте», журнале «Брега Тавриды», размещаются на сайте РОО «Союз писателей РК» – http://brega-crimea.ru, медиа-СМИ и Интернет-сетях. Видео-операторами Фестиваля проводится полная съемка событий Фестиваля с последующим созданием фильма о проведении Фестиваля.

На сайте http://brega-crimea.ru размещается «Положение о проведении XI Международного литературного Фестиваля «Чеховская осень – 2020» в г. Ялта» и Заявка на участие в XI Международном литературном Фестивале «Чеховская осень – 2020» в городе Ялта.

Контактная информация:

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