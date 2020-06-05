Победители Фестиваля будут награждены Кубками (Кубок «Лучшее ЛИТО Крымского полуострова», Кубок «За выдающиеся заслуги перед литературой», Кубок «Гран-При Фестиваля»), Лауреаты награждаются медалями и Дипломами. Президентом Фестиваля «Чеховская осень-2020» в четвертый раз является А.В. Чернов. Оргкомитет Фестиваля приглашает организации к сотрудничеству.
Произведения Лауреатов Фестиваля публикуются в журнале «Юность», брошюре «Сборник произведений участников X Международного литературного Фестиваля «Чеховская осень – 2020» в Ялте», журнале «Брега Тавриды», размещаются на сайте РОО «Союз писателей РК» – http://brega-crimea.ru, медиа-СМИ и Интернет-сетях. Видео-операторами Фестиваля проводится полная съемка событий Фестиваля с последующим созданием фильма о проведении Фестиваля.
На сайте http://brega-crimea.ru размещается «Положение о проведении XI Международного литературного Фестиваля «Чеховская осень – 2020» в г. Ялта» и Заявка на участие в XI Международном литературном Фестивале «Чеховская осень – 2020» в городе Ялта.
Контактная информация:
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Tel: +7-915-826-05-47, +7-978-869-78-29, Смирнов (Шумилов) Валерий Альбертович.