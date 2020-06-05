Проект «Образы войны» объединит архивные снимки военного времени

Более двадцати тысяч исторических снимков объединит проект «Образы войны», сообщает ТАСС.

Его инициатором и создателем выступает Российское военно-историческое общество (РВИО). По словам председателя общества Владимира Мединского, фотографии времён Великой Отечественной тщательно собирают, атрибутируют не только по-русски, но и по-английски. Каждый снимок снабжён сведениями о его авторе и содержании. Снимок оцифровывают и выкладывают на одноимённом ресурсе. Фотографиями в некоммерческих целях могут пользоваться все желающие.

Ресурс уже запущен, пока там находятся около двух тысяч снимков. На сайте можно отобрать фото по различным критериям, с учётом времени, лиц, сражений, полководцев.

Выложить снимок из своего архива может каждый, но при этом необходимо соблюсти несколько условий: нужно понимать, что изображено, кто снимал и когда. Хочется, чтобы достоверные фотографии направлял сюда каждый музей, каждый коллекционер, добавил Владимир Мединский.

Научный директор РВИО Михаил Мягков отметил, что проект может быть использован и в образовательных целях, он также важен для просвещения иностранной аудитории. Партнёрами РВИО в реализации проекта выступили Российский государственный архив кинофотодокументов, РОСФОТО, Мультимедиа Арт Музей, Российский фонд культуры, Музей Победы на Поклонной горе и Российское историческое общество.