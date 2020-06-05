ЗАМАНА - В Магарамкентском районе продолжается строительство дорог

В Магарамкентском районе продолжается строительство дорог

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05 июня, 2020. Пятница 11:54
В Магарамкентском районе продолжается строительство дорог

Об этом сообщается на официальной странице главы муниципалитета Фарида Ахмедова в Инстаграм.

В Магарамкентском районе продолжается строительство дорог
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«В рамках государственной программы «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан» продолжается реконструкция автодороги «Ново — Гапцах — Ново-Филя — Тагиркент -Казмаляр — Ялама» с подъездом к приграничной станции «Самур».

В 2019-м году из запланированных 11 км 500 м. проасфальтированы около 9 км. Сегодня проводятся работы по благоустройству дороги, в частности, нанесение разметок, установка ограждений, дорожных знаков, бордюров, устройство ливневых канализаций и т.д. У железной дороги идут работы по засыпке и выравниванию дорожного полотна, а также инженерные работы», — сообщает глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов в своем аккаунте в Инстаграм.

Он подчеркивает, что говоря о благоустройстве дорог важны безопасность и качество дорог.

«Это основная цель, которая вытекает из главной задачи — улучшение качества жизни населения.
Работы проводятся с соблюдением мер безопасности», — сообщает Фарид Ахмедов.

 

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