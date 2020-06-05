ЗАМАНА - В селе Даркуш-Казмаляр асфальтированы улицы

В селе Даркуш-Казмаляр асфальтированы улицы

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05 июня, 2020. Пятница 11:54
В селе Даркуш-Казмаляр асфальтированы улицы

В дагестанском селе Даркуш-Казмаляр Сулейман-Стальского района, в рамках проекта «Мой Дагестан – Мои дороги», асфальтированы улицы Магомеда Ярагского и Карьерная.

В селе Даркуш-Казмаляр асфальтированы улицы
Информация

Эти улицы ведут к сельскому кладбищу, протяженностью приблизительно 590 п. м.

Общая площадь асфальтированной дороги – 2532 кв. м.

Работы проводились подрядной организацией ООО «Прогресс».

 

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