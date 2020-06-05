Эти улицы ведут к сельскому кладбищу, протяженностью приблизительно 590 п. м.
Общая площадь асфальтированной дороги – 2532 кв. м.
Работы проводились подрядной организацией ООО «Прогресс».
В дагестанском селе Даркуш-Казмаляр Сулейман-Стальского района, в рамках проекта «Мой Дагестан – Мои дороги», асфальтированы улицы Магомеда Ярагского и Карьерная.
Эти улицы ведут к сельскому кладбищу, протяженностью приблизительно 590 п. м.
Общая площадь асфальтированной дороги – 2532 кв. м.
Работы проводились подрядной организацией ООО «Прогресс».
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