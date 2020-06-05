В Табасаранском районе продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»

Нужно отметить, что в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году в Табасаранском районе предусмотрено благоустройство скверов в 3 крупных населённых пунктах — Татиль, Дарваг, Дюбек. На сегодняшний день начаты работы на всех трёх объектах. Работы проводятся за счет федеральных, республиканских и муниципальных средств.

В настоящее время в селении Дарваг полным ходом идут работы по обустройству сквера. В ходе проверки Глава района и сопровождающие его лица осмотрели территорию объекта, побывали на стройплощадке, обсудили с рабочими дальнейшие этапы работ. Площадь территории сквера составляет более 700 квадратных метров. Общая стоимость строительных работ 2 млн. 141 тысяч рублей. Строительные работы выполняет подрядная организация ООО «Югводстрой «Проект». По словам директора подрядной организации Амираслана Султанова здесь запланированы следующие виды работ: устройство бетонных плитных тротуаров, металлическое ограждение, освещение; установка урн, скамеек, беседок для отдыха, оборудования детской площадки, а также озеленение вокруг территории. На данный момент рабочие подрядной организации устанавливают бордюры, укладывают тротуарную плитку. В ближайшее время они планируют начать устройство детской площадки.

Глава района напомнил подрядчикам о важности соблюдения сроков и стандартов качества проводимых работ. Согласно проекту объект будет завершен до конца июня.