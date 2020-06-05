По программе развития сельских территорий в Дахадаевском районе Дагестана построят водопровод

Врио замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Магомед Юсупов сегодня с рабочим визитом посетил село Кища Дахадаевского района, где в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы строится водопровод. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В пресс-службе отметили, что 15-километровый водопровод был включен в перечень мероприятий подпрограммы еще в 2010 году.

«Финансирование объекта было начато в 2013 году. Сметная стоимость сооружения составляет 98 707,8 тыс. рублей, из них по состоянию на 1 января 2020 года профинансировано лишь 11 688,83 тыс. рублей. В 2020 году в рамках государственной программы “Комплексное развитие сельских территорий” предусмотрено завершение строительства данного объекта», – сообщили в пресс-службе.

Магомед Юсупов вместе с главой Дахадаевского района Джаруллой Омаровым, а также специалистами Дагсельхозстроя и представителем подрядной организации обсудили пути решения существующих проблем.

По словам врио замминистра, объект должен быть сдан в 2020 году.