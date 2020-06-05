Владимир Васильев: «Мы ориентируемся не на отчетность, а на результат»

«Мы ориентируемся не на отчетность, а на результат», – заявил сегодня Глава Дагестана Владимир Васильев, выступая на открытом заседании Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в республике.

В мероприятии приняли участие председатель Правительства Дагестана Артём Здунов, руководитель Администрации Главы и Правительства республики Владимир Иванов, первый вице-премьер дагестанского кабмина Гаджимагомед Гусейнов, представители бизнес-сообществ, контрольно-надзорных органов, органов исполнительной власти и местного самоуправления, банковского сектора и другие.

Глава Дагестана напомнил бизнес-сообществу о том, что когда он с коллегами начинал работу в республике, первыми, с кем были выстроены отношения, – это автозаправочные станции, те, у кого был самый низкий процент уплаты налогов и при том высокая теневая составляющая. «Там не было количественных показателей, там стали выстраиваться совершенно другие отношения, которые не были характерны ранее, – это отношения между бизнесом и властью», – заметил Васильев.

Он подчеркнул, что сегодня руководством Дагестана выстраивается работа таким образом, чтобы как можно больше бизнеса становилось «эффективным по объективным показателям». При этом, подчеркнул Васильев, важна и заинтересованность самого бизнеса, его желание работать в правовом поле.

Глава Дагестана сообщил, что из федерального бюджета выделено 2 млрд рублей на поддержку бизнеса, в республиканском предусмотрено на эти цели 1,5 млрд рублей. «Мы не смогли бы этого сделать, если бы у нас не было резерва», – подчеркнул Владимир Васильев и выразил благодарность всем, кто внес вклад в достижение этого.

Далее он подчеркнул, что тот же пример с АЗС был бы невозможен, если бы коллеги из правоохранительных, контрольных и фискальных органов «следовали бы показателям». «Нет такого показателя, который мы создали. Есть изменение отношений между контрольными органами, бизнесом и властью. Если мы в целом увеличили налоги где-то около 2 раза, то автозаправочные станции, которые взяли на себя самоорганизацию, увеличили их в более чем в 4 раза. Это феномен: бизнес сам налогообложился. Но мы все совместно с контрольными, надзорными органами, силовиками, создали для этого все условия. То есть мы таким образом создали условия для того, чтобы деньги шли в бюджет. И на это мы закупили новые машины скорой помощи, реализуем программу “Сельский учитель”,заработал “Земский доктор”; увеличили снабжение лекарствами в 9 раз, по ряду позиций – в 6 раз. Мы выделили больше средств на здравоохранение. У нас появился общественный потенциал. Если в 2018 году наш бюджет составлял порядка 100 млрд рублей, то вашими и нашими стараниями он увеличен до 150 млрд рублей. Вдумайтесь в эту цифру! Это общий результат. Но мы видим, какие огромные ресурсы есть по малому бизнесу, и вы тоже это знаете. Если мы будем идти по пути двухстороннего взаимодействия, ответственно, то заметно изменим ситуацию», – подчеркнул Васильев.

Он предложил выстроить отношения сотрудничества, доверия, позволяющие бизнесу, который будет работать прозрачно и эффективно, получать соответствующую поддержку от государства. По мнению Васильева, предпринимателям «необходимо пройти путь, по которому по сути невозможно не пройти, чтобы быть современным бизнесменом».