Владимир Васильев: "Важнейшая составляющая в эффективном развитии – это понимание между бизнесом и властью"

Основная цель мероприятия - это конструктивное взаимодействие предпринимателей с органами власти и оперативное реагирование на возникающие проблемы и факты нарушения законных прав бизнесменов, в том числе в ходе получения ими предусмотренных мер поддержки.

В рамках ВКС, в котором приняли участие Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов, Руководитель Администрации Главы и Правительства республики Владимир Иванов, первый вице-премьер дагестанского кабмина Гаджимагомед Гусейнов, представители бизнес-сообществ, контрольно-надзорных органов, органов исполнительной власти и местного самоуправления, банковского сектора, для всех подключившихся была обеспечена обратная связь. Предприниматели задавали вопросы, связанные с ведением бизнеса в сложных экономических условиях, а также получали разъяснения от ответственных должностных лиц.

О проблемах, с которыми сталкивается региональный бизнес в сегодняшних условиях, доложил в своем выступлении Уполномоченный по правам предпринимателей Дагестана Мурад Далгатов.

Вначале он проинформировал участников заседания о том, что на территории республики ведут свою деятельность более 38 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В условиях распространения пандемии коронавируса, сообщил Далгатов, более 15 тысяч из них, а это каждый второй предприниматель, были признаны наиболее пострадавшими. Большая часть субъектов МСП представлена сферами продовольствия, розничной торговли, деятельностью заведений общественного питания и т.д.

Бизнес-омбудсмен республики далее напомнил, что в условиях пандемии руководством страны и региона были приняты существенные меры, направленные на поддержку бизнеса, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавших в данных условиях. В частности, это: безвозмездные выплаты в размере МРОТ на каждого сотрудника, предоставление беспроцентных кредитов на выплату заработной платы, списание налогов за второй квартал 2020 года. Помимо этого, приняты дополнительные решения об отсрочке (рассрочке) налогов, по срокам сдачи отчетности, приостановлены взыскания, а также наложен мораторий на проведение проверок.

Большое одобрение от бизнеса, по словам Мурада Далгатова, получил разработанный по инициативе Главы Дагестана пакет законов, направленный на снижение налоговой нагрузки на бизнес, а также внедрение на территории республики инвестиционного вычета. Помимо этого, появилась и инициатива о самозанятых – новый налоговый режим на профессиональный доход.

Он поблагодарил руководство республики от лица предпринимателей за то, что их проблемы были услышаны, и они получили поддержку. «Уверен, что принятые меры существенно облегчат финансовую и налоговую нагрузку на бизнес и помогут преодолеть последствия распространения коронавируса», - отметил бизнес-омбудсмен.

Вместе с тем, подчеркнул Далгатов, остаются и нерешенные вопросы, которые в настоящее время находятся на стадии рассмотрения. «Работа по усовершенствованию ведения предпринимательской деятельности, несомненно, должна быть продолжена, а мы, бизнес-сообщество, продолжим направлять в адрес руководства республики согласованные предложения», - сказал он, выразив при этом надежду, что сегодняшнее мероприятие станет «эффективной площадкой взаимодействия бизнеса и власти».

Далее он остановился на проблемных вопросах, с которыми предприниматели столкнулись при осуществлении своей деятельности. В их числе – сложности передвижения при введении ограничительных мер, из-за чего в адрес Уполномоченного стали массово поступать обращения: в этот период обратилось свыше тысячи предпринимателей. Более трети обращений касались вопросов получения господдержки субъектами МСП (получения субсидий в размере МРОТ, беспроцентных кредитов на заработную плату, списания налогов и т.д.).

В числе жалоб он назвал выписывание штрафов за несоблюдение режима самоизоляции, несмотря на то, что в отношении них не распространяются ограничительные меры. «Хочу отметить, что часть предпринимателей, столкнувшись с этой проблемой, успешно ее разрешили, перестроив свой график работы», - заметил Далгатов.

В рамках Оперштаба выступил и руководитель Бизнес-сообщества Махачкалы Абдула Пахрудинов.

Он рассказал, что ситуация в целом такая, что руководители крупных организаций, в которых работает много людей, выдержали этот этап, сохранили рабочие места и ждут, когда положение изменится. Сложнее всего приходится малому и среднему бизнесу.

Пахрудинов попросил руководство республики обратить особое внимание на заведения общественного питания, которые особенно страдают в сегодняшних условиях. «Нельзя ли нам, учитывая, что и погода хорошая, запустить хотя бы веранды, летние кафе?», - озвучил он мнение бизнес-сообщества, подчеркнув далее, что Махачкала «осиротела без этих привычных заведений».

Кроме того, руководитель Бизнес-сообщества Махачкалы предложил несколько идей в части развития туризма, что в сегодняшних условиях, по ему мнению, может быть крайне выгодным для экономики республики.

Директор Бюро по защите прав предпринимателей дагестанского регионального отделения «ОПОРА России» Магомед Юнусов со своей стороны коснулся ситуации с ограничением передвижения представителей бизнеса.

По его мнению, принятое на днях решение об отмене ограничения движения внутри агломерации Махачкала-Каспийск, безусловно, позитивно скажется на ведении бизнеса в черте этих муниципальных образований. При этом Юнусов озвучил просьбу бизнеса отменить ограничения по передвижению между другими поселениями в отношении предпринимателей и их сотрудников, получивших разрешение Роспотребнадзора.

Кроме того, поставлен вопрос рассмотреть возможность послабления ограничительных мер и в целом по республике, учитывая прогнозы эпидемиологов и профильных специалистов.

В ходе своего выступления Магомед Юнусов тезисно обозначил ряд проблем, с которыми сталкиваются в сегодняшних условиях предприниматели.

Глава Дагестана напомнил бизнес-сообществу о том, что, когда он с коллегами начинал работу в республике, первыми, с кем были выстроены отношения, - это автозаправочные станции, те, у кого был самый низкий процент уплаты налогов и при том высокая «теневая» составляющая. «Там не было количественных показателей, там стали выстраиваться совершенно другие отношения, которые не были характерны ранее, –это отношения между бизнесом и властью», - заметил Васильев.

Он подчеркнул, что сегодня руководством Дагестана выстраивается работа таким образом, чтобы как можно больше бизнеса становилось «эффективным по объективным показателям». При этом, подчеркнул Васильев, важна и заинтересованность самого бизнеса, его желание работать в правовом поле.

Глава Дагестана сообщил, что из федерального бюджета выделено 2 млрд рублей на поддержку бизнеса, в республиканском предусмотрено на эти цели 1,5 млрд рублей. «Мы не смогли бы этого сделать, если бы у нас не было резерва», - подчеркнул Владимир Васильев и выразил благодарность всем, кто внес вклад в достижение этого.

Далее он подчеркнул, что тот же пример с АЗС был бы невозможен, если бы коллеги из правоохранительных, контрольных и фискальных органов «следовали бы показателям». «Нет такого показателя, который мы создали. Есть изменение отношений между контрольными органами, бизнесом и властью. Если мы в целом увеличили налоги примерно в 2 раза, то автозаправочные станции, которые взяли на себя самоорганизацию, увеличили их более чем в 4 раза. Это феномен. Но мы все совместно с контрольными, надзорными органами, силовиками создали для этого условия. То есть мы таким образом создали условия для того, чтобы деньги шли в бюджет. И на это мы закупили новые машины скорой помощи, реализуем программу «Сельский учитель», заработал «Земский доктор», увеличили снабжение лекарствами в 9 раз, по ряду позиций – в 6 раз. Мы выделили больше средств на здравоохранение. У нас появился общественный потенциал. Если в 2018 году наш бюджет составлял порядка 100 млрд рублей, то вашими и нашими стараниями он увеличен до 150 млрд рублей. Вдумайтесь в эту цифру! Это общий результат. Но мы видим, какие огромные ресурсы есть по малому бизнесу, и вы тоже это знаете. Если мы будем идти по пути двустороннего взаимодействия, то заметно изменим ситуацию», - подчеркнул Васильев.

Он предложил выстроить отношения сотрудничества, доверия, которые позволят бизнесу, работающему прозрачно и эффективно, получать соответствующую поддержку от государства. По мнению Васильева, предпринимателям «необходимо пройти путь, по которому, по сути, невозможно не пройти, чтобы быть современным бизнесменом».

Сопредседатель Бизнес-клуба «Дагестан» Сергей Погуляйченко обратился к руководителю региона с просьбой оказать поддержку в части смягчения административного наказания за нарушение режима передвижения для предпринимателей, сменив штрафы на предупреждения. Многие представители малого и среднего бизнеса сегодня, по словам сопредседателя Бизнес-клуба «Дагестан», на грани банкротства, и, если их не поддержать сейчас, уверен Погуляйченко, завтра некому будет платить налоги. Также он озвучил инициативу строительства крупных строительных рынков за счет средств предпринимателей с частичным субсидированием от государства. «Дагестан ценится единством. Если мы сегодня договоримся о единых мерах, то мы победим», - убежден Сергей Погуляйченко.

Глава региона согласился с высказываниями представителя бизнес-сообщества, заверив при этом, что крик о помощи предпринимателей, безусловно, услышан. Владимир Васильев признал, что только сильные люди могут честно и успешно вести бизнес, взяв на себя ответственность не только за свое дело, но и за людей, которым дают работу. При этом руководитель республики констатировал, что важнейшая составляющая в эффективном развитии – это понимание между бизнесом и властью. А прийти к нему можно только при последовательном движении к общим ценностям, коими являются, прежде всего, соблюдение закона обеими сторонами, в том числе и нравственного. Пользуясь случаем, Владимир Васильев поблагодарил всех представителей бизнеса за помощь, которая оказывалась ими населению в это трудное время. «Мы же сегодня собрались для того, чтобы найти возможности помочь бизнесу пережить трудности. Кстати, это мы можем сделать именно благодаря самому бизнесу, который работает и платит налоги. Только так, через закон, в правовом государстве возможно функционирование системы власти. Мы будем настолько сильны, насколько больше будем собирать собственного дохода. Сегодня мы хотим, чтобы после выхода из сложнейшей ситуации все контролирующие органы увидели вас, и в дальнейшем не возникало вопросов о незаконных требованиях, вымогательствах. Это будет жесточайшим образом пресекаться. Однако среди тех, кто контролирует, очень много людей порядочных, добросовестно исполняющих свой долг – это тоже важно помнить», - сказал Глава региона, заметив при этом, что основная цель сейчас – выстроить новые отношения, которые позволят в короткие сроки качественно улучшить ситуацию для того, кто готов работать открыто и честно. «У нас это получится», - отбросив сомнения, заявил Васильев.

Директор АНО Центр развития бизнеса «Бизнес клуб Дагестан» Марина Джамбулатова, говоря о проблемах, возникших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заметила, что они характерны не только для Дагестана, сложности повсеместны, и для того, чтобы восстановить бизнес, предпринимателям придется приложить немало усилий. Огромным преимуществом, по ее словам, являются такие качества дагестанцев, как трудолюбие и предприимчивость, умение поддерживать друг друга. «Мы видим те позитивные шаги, которые были предприняты. В том числе и тот факт, когда в бюджет республики вернулись неосвоенные деньги, и у нас появилась возможность воспользоваться этими средствами и осваивать их. Что говорить – бюджет, конечно же, начал осваиваться с вашим приходом», - сказала Джамбулатова. Положительную оценку Директор АНО Центр развития бизнеса дала и принятому недавно закону о самозанятых. При этом она обратила внимание руководителя республики на оказание материальной поддержки самозанятым, приведя в пример опыт других регионов, где гражданам, официально оформившим свою деятельность, в качестве стимулирующих выплачиваются безвозвратные субсидии.

Владимир Васильев в свою очередь напомнил, что ранее всего несколько регионов страны стали пилотными в решении вопроса самозанятых и их поддержки. Изучив практику, Дагестан также решил включиться в процесс: выделены определенные средства. При этом для тех, кто вошел в пилотный проект, предусмотрено возвращение средств, которые были уплачены в предыдущем году. «Мы также будем над этим работать и поддерживать вас. Но при этом нам надо постоянно взаимодействовать», - призвал Глава республики бизнес-сообщество.

Среди предприятий, которым удалось сохранить объемы производства в сложившихся условиях, можно назвать ООО «Дагестан стекло тара». Завод все это время выпускал 100 % продукции от запланированного, не имея при этом ни долгов по зарплате, ни по налоговым отчислениям. Однако и у этого предприятия возникли сложности. Самой главной из них, по словам гендиректора Патахудина Магомедова, является снижение в мае месяце объемов отгруженной продукции. Предприятие потеряло на экспорте около 140 млн руб. Транспортный коллапс на федеральной трассе стал основной проблемой, приведшей к потере заграничного рынка. Он также посетовал на отсутствие системного пропуска транспорта. В этой связи Магомедов внес ряд предложений, в том числе по оказанию содействия в беспрепятственном проезде грузового транспорта как на федеральной трассе, так и на выезде с горных районов. Кроме того, было предложено выработать механизмы для оперативной выдачи пропусков системообразующим предприятиям и их сотрудникам в электронном виде посредством МФЦ или портала Госуслуг. Он также обратился с просьбой о реструктуризации задолженности за электроэнергию и потребленный газ.

Выслушав бизнесмена, Владимир Васильев подчеркнул, что в целом каждый предприниматель является частью экономики Дагестана. «Нужно, действительно, работать, выстраивать отношения, упрощать, где это возможно. Наши отношения сегодняшние должны стать постоянными, с тем чтобы ваш потенциал был реализован, как можно быстрее. Силовики, надзор, контроль, фискальная служба - они должны обеспечивать условия. Мы должны вместе бороться с сокращением различного рода теневых отношений и форм, когда контролеры становятся проблемой для бизнеса», - подчеркнул Глава Дагестана.

В свою очередь Магомедрасул Якубов, генеральный директор компании, занимающейся производством межкомнатных дверей и комплектующих для мебели, рассказал, что в период пандемии рабочие места сохранить удалось, но вместе с тем предприятие столкнулось со значительной проблемой – сокращением загрузки производства. Так, за апрель-май загрузка по заказам упала на 60%, а в июне ожидается еще10% падение.

Причиной тому Магомедрасул Якубов назвал то, что клиентами предприятия являются специализированные магазины, мебельные салоны, которые не имеют сейчас возможности работать. В связи с этим, даже при наличии разрешительных документов, предприятие бизнесмена может остаться без работы. Он озвучил просьбу разрешить открыться сопутствующим предприятиям при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора.

Руководитель региона, отвечая, подчеркнул, что на сегодняшний день в республике работает 5400 предприятий, практически каждый день число это растёт, и что, возможно, сейчас произойдёт восстановление производственной цепочки. «Мы с вами выстраиваем тропу, а там - и дорогу, когда бизнес, который платит налоги, защищен. И это должен понимать каждый, но при этом вы тоже должны готовиться со своей стороны к ответственной работе. Это двусторонняя ответственность».

Следующий предприниматель, генеральный директор обувной фабрики Фейсал Алишаев, выразил благодарность руководству республики за возможность продолжить свою деятельность в период пандемии и сократить убытки.

Но, как рассказал бизнесмен, обувная продукция партиями осталась лежать на складах, так как рынки Дагестана и страны закрыты, оборотные средства остались в товаре до следующего сезона, что повлекло за собой финансовые потери. В связи с чем, как сообщил Фейсал Алишаев, возникает острая необходимость в краткосрочном льготном финансировании.

Так как в условиях пандемии производство обуви не было включено в перечень организаций, на которые распространяется действие Указа президента №239, предприниматель попросил Главу РД поддержать те фабрики и цеха, которые находятся на учёте налоговой инспекции РД и поддерживают курс по «обелению» экономики.

На теме защиты прав предпринимателей в сегодняшних условиях остановился в своём выступлении прокурор Дагестана Алексей Ежов, который сообщил о принимаемых в этом направлении мерах. Кроме того, Владимир Васильев поинтересовался его мнением о предложении, которое касается сведения составленных на людей протоколов к предупреждениям, а не к материальному наказанию.

Раскрывая вопрос о принимаемых мерах, Алексей Ежов сообщил, что в первую очередь обеспечивается защита предпринимателей от необоснованных проверок контролирующими органами. Так, при формировании сводного плана проверок на текущий год было рассмотрено 8787 предложений контролирующих органов. По результатам проверки законности отклонено 2014 из них. «В период введения в республике режима повышенной готовности для снижения административного давления на бизнес в условиях распространения коронавирусной инфекции нами в Генпрокуратуру РФ для исключения из сводного плана направлен дополнительный перечень из 2320 проверок. Таким образом, общее количество проверок предпринимателей в этом году уже уменьшено ровно наполовину», – сообщил прокурор. На особом контроле ведомства находятся вопросы несвоевременной оплаты заказчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам. После реагирования органов прокуратуры задолженность перед предпринимателями погашена на сумму свыше 1 млрд рублей. В этой связи Алексей Ежов призвал глав муниципалитетов выполнить свои обязательства и погасить задолженность.

Большое внимание уделяется и вопросу соблюдения должностными лицами федеральных и региональных органов контроля требований к организации и проведению проверок и оформлению их результатов. В сегодняшних реалиях, по словам прокурора, на особом контроле находятся вопросы предоставления предпринимателям, пострадавшим в условиях распространения коронавирусной инфекции, субсидий, льготных кредитов, временной отсрочки арендных платежей, продления разрешительных документов и других мер господдержки.

Касаясь вопроса административных наказаний в виде штрафов, Ежов добавил, что нужно разбираться в каждом отдельном случае. Вместе с тем прокурор отметил, что ведомство открыто к диалогу и непременно окажет помощь и при наличии оснований в интересах предпринимателей обратится в суд.

Заслушав информацию, Глава Дагестана поблагодарил ведомство за продуктивную работу, отметив при этом её роль и участие во многих положительных процессах, которые происходят в регионе. Согласившись с позицией прокурора относительно штрафов, руководитель субъекта отметил, что в случае злостного нарушения с негативными последствиями такая мера оправдана, но в некоторых случаях можно ограничиться предупреждением.

Напомнил Владимир Васильев и о большом вкладе полиции в регулирование ситуации в регионе. Во многом положительная динамика стала возможна, считает он, и благодаря проведённой работе по очищению власти от коррупции, неэффективного использования средств. В этой связи Глава республики призвал бизнес-сообщество и должностных лиц последовательно продвигаться по пути наведения порядка, соблюдения законов, в первую очередь налоговой дисциплины. Он добавил, что это основа развития Дагестана и процветания жителей республики. Было озвучено, что при прозрачной и ответственной работе, а также при поддержке бизнеса можно добиться еще больших результатов.

По данному вопросу также выступил заместитель министра внутренних дел по РД – начальник полиции Дмитрий Гутыря. Согласно его докладу, в период мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции МВД по РД осуществлялся комплекс мер. В частности, отслеживались прибывающие на территорию Дагестана лица из регионов со сложной эпидобстановкой – с 19 марта прибыло 22168 человек. Они получили постановления о соблюдении режима самоизоляции, в этот период осуществлялись также проверки на предмет соблюдения предписаний. Сотрудники полиции были задействованы и в обеспечении порядка в местах дислокации 8 обсервационных пунктов и 9 лечебных учреждений, участвующих в реализации мер по противодействию COVID-19.

Продолжая, Дмитрий Гутыря доложил, что в пик распространения коронавирусной инфекции выставлялось до 203 КЗП, которые в настоящее время сокращены на четверть. В обеспечении общественного порядка было задействовано 594 наряда ППС. Вместе с тем сотрудникам полиции категорически было запрещено ограничивать передвижение большегрузного автотранспорта, автотранспорта, перевозящего продукты питания, медицинскую группу товаров. Более того, 1/3 протоколов выписана на участников дорожного движения, остальные – на граждан, которые не соблюдали режим самоизоляции по месту жительства. Говоря о результатах ослабления ограничений, Дмитрий Гутыря отметил, что интенсивность движения между Махачкалой и Каспийском, которая ранее составляла 11 тысяч единиц транспорта в сутки, за вчерашние сутки выросла в 5 раз – до 55 тысяч.

Комментируя, Владимир Васильев положительно оценил пример, который подало ведомство, запретив своим сотрудникам перемещаться на личном транспорте во время ограничений. В то же время среди сотрудников работающих в период пандемии предприятий были те, кто пользовался положением и ездил не только в рабочее время. По этой причине он призвал предпринимателей показывать личный пример. В этом случае не понадобится привлечение полиции и ограничения. Подчеркнув уровень ответственности за каждое решение, Глава региона сказал, что, если ослабление ограничительных мер приводит к падению индекса самоизоляции, следует задуматься. «Правовое государство дает возможность каждому говорить то, что он хочет, вести себя так, как он должен в рамках закона, но при этом каждый из нас должен подумать, что он может сделать для того, чтобы жизнь его семьи, Родины стала лучше», - выразил мнение Владимир Васильев.

По словам Николая Павлова, выступившего в ходе ВКС, при увеличении объемов лабораторных исследований на 50% за последние 7 дней прирост новых случаев коронавирусной инфекции составил только 6%. Сохранение данных положительных показателей последние 4-5 дней даёт основания республике для перехода к 1 этапу снятия ограничений. На 1 этапе планируется разрешение прогулок, тренировок в парках, скверах, на стадионах при соблюдении социальной дистанции и масочного режима, разрешается работа парикмахерских на одно рабочее место, магазинов непродовольственной торговли площадью не более 400 метров и так далее. При этом на всех объектах обязательно соблюдение ряда требований. Особое внимание главный санитарный врач региона обратил на необходимость прививать культуру ношения масок. Было озвучено, что масочный режим будет действовать еще достаточно долгое время.

Владимир Васильев поинтересовался, когда будет возможен переход к 1 этапу снятия ограничений. Отвечая на вопрос, Николай Павлов отметил, что ситуация анализируется на протяжении 4-5 дней, в понедельник будет готов окончательный анализ, на основе которого ведомство может выйти с предложением. Это возможно только при сохранении устойчивой положительной динамики в части борьбы с COVID-19.

В заключение мероприятия Председатель Правительства РД напомнил главам МО о мерах поддержки бизнеса.

«Я бы хотел обратиться к нашим главам муниципалитетов, потому что многие позиции по поддержке бизнеса должны быть реализованы. Мы договорились, что можем снизить ЕНВД с 15% до 7,5%, сейчас 23 муниципальных образования уже приняли эту норму, надо чтобы в оперативном режиме все подключились. То же самое по снижению ставки налога на имущество: пока этой нормой вы не воспользовались, хотя имеете право. Прошу всех подключаться, так как решение на республиканском уровне уже принято. Аналогично по отсрочке на три месяца уплаты арендных платежей по муниципальному, государственному имуществу - пока только 16 МО в списке. Принимайте на своих уровнях, работайте с депутатами, дайте возможность бизнесу в сегодняшнее трудное время не тратить на это деньги.

Кроме того, надо будет закрыть долги по уже состоявшимся и активированным с предпринимателями контрактам. Прозвучало и предложение по проценту на стимулирование бизнеса, я думаю, мы многое сможем сделать, если привлечённые налоги станем направлять в том числе на муниципальный, государственный заказ. Это касается всего, что производится в республике. Прошу глав МО при муниципальных и государственных закупках обращать особое внимание на то, что производится у вас под боком», - подчеркнул Артём Здунов.

Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов со своей стороны отметил, что по многим инициативам, озвученным предпринимателями, работа уже начата. К примеру, по финансовому банкингу и формам финансовой поддержки, не противоречащим нормам Ислама, уже создана рабочая группа. Ответственным за этот проект назначен директор Бюро по защите прав предпринимателей ДРО «Опора России» Магомед Юнусов. «Практика показывает, что вовлеченность в процесс общественников и власти дают значительно больший результат», - высказал мнение Гусейнов.

Глава Дагестана, завершая общение, положительно оценил работу всех участников совещания: «Мы договорились, что эти встречи станут плановыми, систематическими, а между ними будет проводиться анализ всего того, что удалось сделать, а если не удалось, то по какой причине», - заключил Владимир Васильев.