ЗАМАНА - 359 российских граждан вернулись домой из Азербайджана

359 российских граждан вернулись домой из Азербайджана

Автор
04 июня, 2020. Четверг 12:35
359 российских граждан вернулись домой из Азербайджана

3 июня через контрольно-пропускной пункт «Самур» (Азербайджан) – «Яраг-Казмаляр» (Россия) очередные 359 граждан России вернулись домой из Азербайджанской Республики.

359 российских граждан вернулись домой из Азербайджана
Информация

На пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» граждан России встретил заместитель министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Гарун Давыдов.
Всем пересекшим азербайджанско-российскую границу сотрудники Роспотребнадзора вместе с врачами измерили температуру тела, после чего они были отправлены на двухнедельную самоизоляцию в санатории «Дельфин» и «Одиссей».
Напомним, возвращение российских граждан стало возможным благодаря достигнутым договоренностям руководством России и Азербайджанской Республики.
Посольство России оказывает возможное содействие своим гражданам в их организованном возвращении на родину согласно составленному по заявлениям граждан списку.
Для включения в список желающих покинуть Азербайджан гражданам России необходимо заполнить форму анкеты, размещенную на сайте посольства в разделе «Возвращение с территории Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию» (www.azerbaijan.mid.ru/corvid2).

 
 

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top