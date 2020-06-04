На пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» граждан России встретил заместитель министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Гарун Давыдов.

Всем пересекшим азербайджанско-российскую границу сотрудники Роспотребнадзора вместе с врачами измерили температуру тела, после чего они были отправлены на двухнедельную самоизоляцию в санатории «Дельфин» и «Одиссей».

Напомним, возвращение российских граждан стало возможным благодаря достигнутым договоренностям руководством России и Азербайджанской Республики.

Посольство России оказывает возможное содействие своим гражданам в их организованном возвращении на родину согласно составленному по заявлениям граждан списку.

Для включения в список желающих покинуть Азербайджан гражданам России необходимо заполнить форму анкеты, размещенную на сайте посольства в разделе «Возвращение с территории Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию» (www.azerbaijan.mid.ru/corvid2).