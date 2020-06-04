На пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» граждан России встретил заместитель министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Гарун Давыдов.
Всем пересекшим азербайджанско-российскую границу сотрудники Роспотребнадзора вместе с врачами измерили температуру тела, после чего они были отправлены на двухнедельную самоизоляцию в санатории «Дельфин» и «Одиссей».
Напомним, возвращение российских граждан стало возможным благодаря достигнутым договоренностям руководством России и Азербайджанской Республики.
Посольство России оказывает возможное содействие своим гражданам в их организованном возвращении на родину согласно составленному по заявлениям граждан списку.
Для включения в список желающих покинуть Азербайджан гражданам России необходимо заполнить форму анкеты, размещенную на сайте посольства в разделе «Возвращение с территории Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию» (www.azerbaijan.mid.ru/corvid2).
359 российских граждан вернулись домой из Азербайджана
- Автор Габи
- 04 июня, 2020. Четверг 12:35
3 июня через контрольно-пропускной пункт «Самур» (Азербайджан) – «Яраг-Казмаляр» (Россия) очередные 359 граждан России вернулись домой из Азербайджанской Республики.
На пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» граждан России встретил заместитель министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Гарун Давыдов.
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