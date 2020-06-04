ЗАМАНА - Владимир Васильев проведет открытое заседание Оперативного штаба с участием бизнес-сообщества Дагестана

Владимир Васильев проведет открытое заседание Оперативного штаба с участием бизнес-сообщества Дагестана

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04 июня, 2020. Четверг 12:15
Владимир Васильев проведет открытое заседание Оперативного штаба с участием бизнес-сообщества Дагестана

Глава Дагестана Владимир Васильев проведет завтра, 4 июня, в 15:00, в режиме ВКС открытое заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в республике.

Владимир Васильев проведет открытое заседание Оперативного штаба с участием бизнес-сообщества Дагестана
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Среди главных вопросов, планируемых рассмотреть в ходе заседания, -обеспечение устойчивого развития экономики, поддержки малого и среднего предпринимательства в Дагестане в условиях распространения коронавируса и поэтапного снятия ограничительных мер.

В рамках заседания планируется обсудить вопросы конструктивного взаимодействия предпринимателей с органами власти и оперативного реагирования на возникающие проблемы и факты нарушения законных прав предпринимателей.

Для участия в мероприятии приглашаются предприниматели, представители бизнес-сообществ, контрольно-надзорных органов, органов исполнительной власти и местного самоуправления, банковского сектора и другие.

Предприниматели могут подготовить вопросы, связанные с ведением бизнеса в сложных экономических условиях, и направить на WhatsApp по номеру телефона: 8(988) 200-10-60. По словам организаторов, ни одно обращение предпринимателей не останется без внимания.

Ссылки на трансляцию будут на размещены завтра в 15:00 на сайте агентства по предпринимательству РД и на сайте Уполномоченного по правам предпринимателей РД.

 

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