В Казбековском районе благоустроят две общественные территории

Ещё две общественные территории Казбековского района благоустроят в нынешнем году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды в РД», который является составной частью нацпроекта «Жильё и городская среда».

Контракты были подписаны 27 апреля этого года, работы на объектах уже ведутся.

В этот раз на участие в проекте были заявлены территория под детскую игровую площадку в селении Калининаул и территория парковой зоны в селении Инчха.