Контракты были подписаны 27 апреля этого года, работы на объектах уже ведутся.
В этот раз на участие в проекте были заявлены территория под детскую игровую площадку в селении Калининаул и территория парковой зоны в селении Инчха.
Ещё две общественные территории Казбековского района благоустроят в нынешнем году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды в РД», который является составной частью нацпроекта «Жильё и городская среда».
Контракты были подписаны 27 апреля этого года, работы на объектах уже ведутся.
В этот раз на участие в проекте были заявлены территория под детскую игровую площадку в селении Калининаул и территория парковой зоны в селении Инчха.
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