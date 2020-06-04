ЗАМАНА - В Казбековском районе благоустроят две общественные территории

В Казбековском районе благоустроят две общественные территории

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04 июня, 2020. Четверг 12:10
В Казбековском районе благоустроят две общественные территории

Ещё две общественные территории Казбековского района благоустроят в нынешнем году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды в РД», который является составной частью нацпроекта «Жильё и городская среда».

В Казбековском районе благоустроят две общественные территории
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Контракты были подписаны 27 апреля этого года, работы на объектах уже ведутся.

В этот раз на участие в проекте были заявлены территория под детскую игровую площадку в селении Калининаул и территория парковой зоны в селении Инчха.

 

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