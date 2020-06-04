Разъяснения по разовым выплатам на детей в размере 10 000 руб

Обращаем внимание, что для подачи заявлений есть несколько месяцев. Всем, кому по закону положена подобная выплата, могут оформить документы до 1 октября 2020 года.

Гражданам настоятельно рекомендуется минимизировать посещение общественных мест, в том числе банковских организаций и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления. Одним из наиболее удобных способов является оформление услуги посредством портала Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/10016/1. Электронное заявление на выплату может подать родитель или усыновитель ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Этот вид господдержки не связан с правом на материнский капитал и уровнем дохода семьи.

Решение по поводу выплаты принимает территориальное отделение ПФР в течение 5 рабочих дней. Уведомление о результате рассмотрения заявления придет в личный кабинет на Госуслугах.

Важно отметить, что в некоторых банках, например Сбербанке, узнать реквизиты собственного банковского счета (карты) либо подать заявление на выпуск карты можно не посещая сам банк. Сделать это можно удаленно в приложении «Сбербанк Онлайн». Обращаем внимание, что наличие корректных реквизитов крайне важно при подаче заявки любым способом – либо при посещении, либо оформляя выплату онлайн.

Оформление дебетовых карт «Пенсионная» и «Цифровая» в Сбербанке абсолютно бесплатно. «Цифровая» карта поможет открыть удаленно счет в банке, выпуск пластиковой карты не производится. В дальнейшем вы сможете распоряжаться средствами посредством вашего смартфона и личного кабинета в «Сбербанк Онлайн».

Поступив таким образом, вы сможете не только сэкономить время на поездке и оформлении в банке, но и минимизировать риск для собственного здоровья. Развитие безналичных сервисов в регионе позволяет осуществлять ряд платежей безналичным способом: оплата ЖКХ, услуг телеком операторов, денежные переводы, покупки в магазинах и прочее.