ЗАМАНА - Разъяснения по разовым выплатам на детей в размере 10 000 руб

Разъяснения по разовым выплатам на детей в размере 10 000 руб

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04 июня, 2020. Четверг 11:18
Разъяснения по разовым выплатам на детей в размере 10 000 руб

С 1 июня в республике начали перечисляться населению разовые выплаты денежных средств в рамках мер поддержки семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, дата рождения ребенка должна приходиться на период с 11.05.2004 по 30.06.2017 включительно. На каждого ребенка положена выплата в размере 10 000 рублей.

Разъяснения по разовым выплатам на детей в размере 10 000 руб
Информация

Обращаем внимание, что для подачи заявлений есть несколько месяцев. Всем, кому по закону положена подобная выплата, могут оформить документы до 1 октября 2020 года.
Гражданам настоятельно рекомендуется минимизировать посещение общественных мест, в том числе банковских организаций и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления. Одним из наиболее удобных способов является оформление услуги посредством портала Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/10016/1. Электронное заявление на выплату может подать родитель или усыновитель ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Этот вид господдержки не связан с правом на материнский капитал и уровнем дохода семьи.
Решение по поводу выплаты принимает территориальное отделение ПФР в течение 5 рабочих дней. Уведомление о результате рассмотрения заявления придет в личный кабинет на Госуслугах.
Важно отметить, что в некоторых банках, например Сбербанке, узнать реквизиты собственного банковского счета (карты) либо подать заявление на выпуск карты можно не посещая сам банк. Сделать это можно удаленно в приложении «Сбербанк Онлайн». Обращаем внимание, что наличие корректных реквизитов крайне важно при подаче заявки любым способом – либо при посещении, либо оформляя выплату онлайн.
Оформление дебетовых карт «Пенсионная» и «Цифровая» в Сбербанке абсолютно бесплатно. «Цифровая» карта поможет открыть удаленно счет в банке, выпуск пластиковой карты не производится. В дальнейшем вы сможете распоряжаться средствами посредством вашего смартфона и личного кабинета в «Сбербанк Онлайн».
Поступив таким образом, вы сможете не только сэкономить время на поездке и оформлении в банке, но и минимизировать риск для собственного здоровья. Развитие безналичных сервисов в регионе позволяет осуществлять ряд платежей безналичным способом: оплата ЖКХ, услуг телеком операторов, денежные переводы, покупки в магазинах и прочее.

 

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