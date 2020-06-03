В Дагестане около 600 соцработников получили стимулирующие за работу в особом режиме

Около 600 работников из 15 учреждений минтруда Дагестана, переведенные на особый режим работы, получили стимулирующие выплаты за две отработанные смены, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

«Режим введен для исключения ежедневного возвращения сотрудников в семью по месту постоянного проживания, с целью существенной минимизации риска распространения коронавирусной инфекции. Каждая смена длится не менее 14 дней, в учреждениях организованы временные места для ночного и дневного отдыха сотрудников, предоставлено бесплатное питание», – цитирует главу минтруда Дагестана Изумруд Мугутдинову пресс-служба

Стимулирующие выплаты по поручению президента России Владимира Путина положены за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам государственных учреждений стационарного социального обслуживания. Социальным работникам, специалистам по соцработе, работе с семьёй, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другому персоналу полагается по 25 тысяч рублей и по 35 тысяч рублей, если в учреждении выявлен коронавирус.