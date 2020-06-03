Специалисты Ногинского спасательного центра МЧС России прибыли в Докузпаринский район

Специалисты Ногинского спасательного центра МЧС России проводят в Докузпаринском районе дезинфекцию общественных и социальных объектов массового пребывания. В мероприятии задействованы 10 специалистов МЧС и одна единица спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам начальника Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района «Докузпаринский район» Рената Агаметова, в райцентре Усухчай будут обработаны 19 социальных объекта.

«Согласно утвержденного плана работ по дезинфекции социальных объектов и объектов массового пребывания людей, в Докузпаринском районе будут дезинфицированы более 36 объектов и общественных территорий площадью боле 34 000 м2. На данном этапе, спасателями Ногинского спасательного центра МЧС России, в первую очередь дезинфекцию провели в центральной районной больнице, МФЦ, в зданиях районной и сельской администрации, Пенсионного фонда, Прокуратуры района, в парках и скверах района», – пояснил он.

Врио главы Ахмед Ахмедов лично встретил спасателей Ногинского спасательного центра МЧС России, поблагодарил их за оказываемую поддержку и проводимую работу по защите жителей муниципалитета.

«Мы можем с уверенностью сказать, что мы уже достигли положительной динамики в борьбе с этим вирусом. Проводимые мероприятия в районе и в республике целом, позволят свести к минимуму распространение опасного вируса. Хочу поблагодарить руководство МЧС России и специалистов Ногинского спасательного центра МЧС России за их вклад и поддержку Дагестана. Пользуясь случаем, я хочу еще раз призвать всех граждан муниципалитета с ответственностью и должным терпением отнестись к введённым мерам и проводимым мероприятиям. Я не устану повторять, что именно в наших силах и от нашего ответственного понимания опасности зависит то насколько мы приблизим этот день – день, когда мы с уверенностью скажем что болезнь побеждена», — отметил Ахмед Ахмедов.