Сотрудники Волжского спасательного центра МЧС России начали масштабную дезинфекцию в Кайтагском районе

Сегодня, 2 июня, в Кайтагский район прибыли специалисты Волжского спасательного центра МЧС России, которые по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина были направлены в Республику Дагестан для проведения тотальной дезинфекции в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кайтагского района.

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов поприветствовал специалистов, которых по приезду разместили в спальных корпусах детского оздоровительного лагеря «Огонек», оборудованного всеми условиями для комфортабельного пребывания.

«Приветствую вас на Кайтагской земле! Хочу поблагодарить вас за приезд с такой важной и нужной миссией. В вашем лице хочу выразить искреннюю признательность Президенту страны Владимиру Путину за принятые меры и помощь нашему краю и его жителям в борьбе с коронавирусом. Дезинфекция территорий и объектов общественного пользования играет одну из ключевых ролей в борьбе с опасной инфекцией», — отметил Алим Темирбулатов.

Затем в районной администрации главой было проведено оперативное совещание, в ходе которого с приезжими сотрудниками МЧС, при участии местных ответственных служб, был обсужден план работы по дезинфекции территорий района.

15 сотрудников подразделения и 8 единиц специализированной техники, прибывшие в муниципалитет, в течение 2 дней проведут обработку общественных территорий райцентра: парков, скверов, детских и спортивных площадок, рынка, автостоянок, общественных остановок, улиц, подъездов многоквартирных домов. Обработке также подвергнутся объекты государственного и муниципального назначения: Кайтагская Центральная районная больница, средние общеобразовательные школы, здания районной и сельской администраций, Управления соцзащиты и др., а также частные предприятия и домовладения.

Важно отметить, что дезинфекцией будут охвачены общественные здания и территории всех 16-ти сельских поселений района.

В первый же день приезда, сразу после совещания, специалисты принялись за работу, в ходе которой обработали улицы Алисултанова и Больничную, Аллею Героев, районную администрацию, здание отдела сельского хозяйства, ОМВД, Почты России, МФЦ, военного комиссариата, частные торговые точки, расположенные на бульваре.

Завтра с утра дезинфекция будет продолжена.