ЗАМАНА - Сотрудники Волжского спасательного центра МЧС России начали масштабную дезинфекцию в Кайтагском районе

Сотрудники Волжского спасательного центра МЧС России начали масштабную дезинфекцию в Кайтагском районе

Автор
03 июня, 2020. Среда 17:09
Сотрудники Волжского спасательного центра МЧС России начали масштабную дезинфекцию в Кайтагском районе

Сегодня, 2 июня, в Кайтагский район прибыли специалисты Волжского спасательного центра МЧС России, которые по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина были направлены в Республику Дагестан для проведения тотальной дезинфекции в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кайтагского района.

Сотрудники Волжского спасательного центра МЧС России начали масштабную дезинфекцию в Кайтагском районе
Информация

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов поприветствовал специалистов, которых по приезду разместили в спальных корпусах детского оздоровительного лагеря «Огонек», оборудованного всеми условиями для комфортабельного пребывания.

«Приветствую вас на Кайтагской земле! Хочу поблагодарить вас за приезд с такой важной и нужной миссией. В вашем лице хочу выразить искреннюю признательность Президенту страны Владимиру Путину за принятые меры и помощь нашему краю и его жителям в борьбе с коронавирусом. Дезинфекция территорий и объектов общественного пользования играет одну из ключевых ролей в борьбе с опасной инфекцией», — отметил Алим Темирбулатов.

Затем в районной администрации главой было проведено оперативное совещание, в ходе которого с приезжими сотрудниками МЧС, при участии местных ответственных служб, был обсужден план работы по дезинфекции территорий района.

15 сотрудников подразделения и 8 единиц специализированной техники, прибывшие в муниципалитет, в течение 2 дней проведут обработку общественных территорий райцентра: парков, скверов, детских и спортивных площадок, рынка, автостоянок, общественных остановок, улиц, подъездов многоквартирных домов. Обработке также подвергнутся объекты государственного и муниципального назначения: Кайтагская Центральная районная больница, средние общеобразовательные школы, здания районной и сельской администраций, Управления соцзащиты и др., а также частные предприятия и домовладения.

Важно отметить, что дезинфекцией будут охвачены общественные здания и территории всех 16-ти сельских поселений района.

В первый же день приезда, сразу после совещания, специалисты принялись за работу, в ходе которой обработали улицы Алисултанова и Больничную, Аллею Героев, районную администрацию, здание отдела сельского хозяйства, ОМВД, Почты России, МФЦ, военного комиссариата, частные торговые точки, расположенные на бульваре.

Завтра с утра дезинфекция будет продолжена.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top