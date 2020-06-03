ЗАМАНА - В рамках проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в с.Даркуш-Казмаляр Сулейман-Стальского района асфальтированы улицы

В рамках проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в с.Даркуш-Казмаляр Сулейман-Стальского района асфальтированы улицы

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03 июня, 2020. Среда 15:35
В рамках проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в с.Даркуш-Казмаляр Сулейман-Стальского района асфальтированы улицы

В Сулейман-Стальском районе продолжается реализация проекта «Мой Дагестан – Мои дороги», в рамках которого идет ремонт и строительство автомобильных дорог.

В рамках проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в с.Даркуш-Казмаляр Сулейман-Стальского района асфальтированы улицы
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В с.Даркуш-Казмаляр по этой программе асфальтированы улицы М.Ярагского и Карьерная, ведущие к сельскому кладбищу, протяженностью около 590 п. м. Общая площадь асфальтированной дороги составляет 2532 кв. м.

Работы велись подрядной организацией ООО «Прогресс».

Следует отметить, что ремонт улиц населенных пунктов стал возможен и благодаря собранному в районе транспортному налогу. Как известно, по решению Правительства РД весь собранный в прошлом году в муниципалитетах республики транспортный налог был возвращен им в виде субсидий на поддержание и развитие местной сети автодорог. Пополнение дорожных фондов расширило возможности местных властей по ремонту и реконструкции дорожной инфраструктуры.

Как отметил глава Сулейман-Стальского района Нариман Абдулмуталибов, в ближайшей перспективе все внутрипоселковые улицы, ведущие к социальным объектам и кладбищам, будут заасфальтированы. Источник: http://cure-online.ru/news/media/2020/6/2/v-ramkah-proekta-moj-dagestan-moi-dorogi-v-s-darkush-kazmalyar-sulejman-stalskogo-rajona/
Источник: http://cure-online.ru


 

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