Гаджи Султанов: «Необходимо оказать максимальную поддержку инвестпроектам на ТОСЭР «ДагОгни» и продолжить поиск новых резидентов»

Реализацию инвестиционных проектов на ТОСЭР «Дагестанские огни» обсудил сегодня, 1 июня, министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи с временно исполняющим обязанности главы города Джалалутдином Алирзаевым.

Участники встречи детально обсудили ситуацию по каждому инвестпроекту.

Напомним, к концу 2019 года на ТОСЭР «Дагестанские огни» было привлечено 5 резидентов. Это ООО «Огнигазоблок», ООО «Дагогнийский завод строительных материалов», ООО «Агростройтехнология», ООО «Югресурс» и ООО «Транстрейд».

В частности, было отмечено, что на ООО «Огнигазоблок» ведутся работы по ремонту помещения, установлено оборудование, приобретен погрузчик. На ООО «Дагогнинский завод строительных материалов» готовится офисное помещение, а также помещение для установки оборудования. На предприятие поставлена часть технологического оборудования, решается вопрос обеспечения инфраструктурой.

Что касается ООО «Югресурс», резидентом подготовлена площадка, приобретено оборудование, завершены монтажные и пусконаладочные работы по установке бетоносмесительного завода, осуществлен пробный запуск на соответствие техническим характеристикам, приобретен автопогрузчик, завезено сырье. Прорабатывается вопрос закупки спецтехники. ООО «Транстрейд» ведет работу по привлечению заемных средств для начала строительства логистического центра.

Гаджи Султанов отметил необходимость сопровождения этих проектов на всех этапах и оказания им содействия в получении соответствующих мер господдержки.

«Мы сейчас вплотную занимаемся этими проектами. Со всеми проблемами, что перед нами встанут, мы справимся», - сказал Джалалутдин Алирзаев.

В свою очередь Гаджи Султанов гарантировал всяческую поддержку администрации города со стороны Министерства и ГКУ «Дирекция по моногородам РД».

«Пять проектов - это только начало. Задачи перед нами стоят большие. Работу с поиском новых резидентов необходимо продолжить», - подытожил министр.