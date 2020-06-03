Более 16 тысяч дагестанских школьников присоединились к конкурсу «Большая перемена»

В конкурсе «Большая перемена», который проходит при поддержке Министерства просвещения, принимают участие уже более 16 тысяч дагестанских школьников. Регистрация участников продлится до 23 июня. Заявки принимаются от учащихся 8-10 классов.

В ближайшее время начнется этап, на котором участники будут решать кейсы от крупнейших российских компаний – партнёров «Большой перемены».

В конкурсе десять тематических направлений, посвящённых искусству и творчеству, науке и технологиям, журналистике, волонтёрству, исторической памяти, путешествиям, городской среде, здоровому образу жизни и экологии. Конкурсные испытания построены таким образом, что каждый подросток сможет найти в нём возможности для реализации.

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», который проходит при поддержке Министерства просвещения. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Очные испытания конкурса пройдут с 20 июля по 14 сентября, финал - в октябре текущего года. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

В финал конкурса будут допущены 1200 участников. Все они получат получат путёвки в Международный детский образовательный центр «Артек».

Победители из числа учащихся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение – на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Победители из числа учащихся 8–9 классов будут премированы суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Двадцать лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.