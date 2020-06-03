Камил Саидов провел прямой эфир с волонтерами, помогающими в борьбе с COVID-19

Во вторник, 2 июня, министр по делам молодежи Республики Дагестан Камил Саидов провел на своей странице в социальной сети Instagram эфир с волонтерами, оказывающими помощь в борьбе с COVID-19. В ходе эфира волонтеры, работающие в «красной зоне» медицинских учреждений, а также добровольцы, оказывающие адресную помощь нуждающимся, рассказали о своей деятельности.

В начале эфира глава регионального молодежного ведомства рассказал о работе, которую волонтеры проделали за более чем 2 месяца пандемии коронавируса. Так, по словам Камила Саидова, адресная помощь была оказана 96 000 нуждающихся граждан.

«Мы совместно с ОНФ, различными благотворительными фондами и меценатами оказали помощь более чем 96 000 нуждающимся. И это действительно большая цифра. Народ Дагестана всегда отличался умением оказать помощь ближнему, оказавшемуся в непростой ситуации», – подчеркнул Саидов.

Далее министр рассказал о деятельности волонтеров-медиков, оказывающих помощь врачам.

«Сегодня мы поговорим с нашими волонтерами-медиками, оказавшимися на передовой борьбы с коронавирусом. Их у нас по республике более 350 человек. Это настоящие герои, которые наряду с медицинскими работниками, помогают больным перебороть эту заразу», – отметил Саидов.

Первой из волонтеров на связь вышла руководитель волонтерского отряда «Феникс» Асият Магомедова, которая готовилась приступить к дежурству в «красной зоне» ГКБ №1.

«Что входит в наши обязанности? Все то, что входит в обязанности медсестры. Это и проведение инъекций, и раздача еды, и помощь с питанием. Встречаются тяжелые пациенты, которые пока не могут есть самостоятельно, тут также помогают волонтеры. Помощь наша заключается и в транспортировке пациентов из различных отделений. Немаловажно, конечно, и умение успокоить пациента, взволнованного из-за болезни», – рассказала Магомедова.

По словам руководителя волонтерского отряда, добровольцы трудятся и в так называемых «зеленых зонах».

«Здесь уже работа менее опасная, но такая же напряженная. Ребята занимаются бумажной работой и компьютерами, помогают врачам с выписками, общаются по горячей линии с родственниками пациентов», – отметила Асият Магомедова.

Рассказала доброволец и о ситуации с COVID-19 в республике. По словам Магомедовой, количество госпитализируемых больных уменьшается, что говорит о положительной динамике.

«Заболеваемость идет на спад. И это не только мое мнение. Если буквально пару недель назад количество заболевших подходило к 1000, то сегодня в больнице их намного меньше, где-то около 700. В сутки госпитализируется меньше людей, где-то около 60 человек, вместо 170 несколько недель назад. Это не может не радовать», – отметила Асият Магомедова.

Также в ходе эфира о своей деятельности в качестве волонтера-медика рассказал Магомед Магомедалиев – руководитель Открытого молодежного правительства при Минмолодежи РД. Магомедов уже более месяца работает в «красной зоне» РЦИБ в Махачкале.

«Да, сегодня нам немного тяжело, но еще тяжелее заболевшим людям, которым нужна помощь. Именно за этим я пришел сюда», – отметил Магомедалиев.

Камилла Магомедова – волонтер-медик, работающая в колл-центре по доставке продуктов нуждающимся, рассказала о том, что зачастую пожилые люди не имеют возможности приобрести продукты и необходимые препараты в условиях сложившейся эпидемиологической обстановке, в виду чего было организовано волонтерское движение, которое занялось этим вопросом.

«Все началось с того, что мы начали обзванивать списки пожилых маломобильных людей, интересовались, какая помощь им нужна. Ну а затем мы начали доставлять продукты и препараты нуждающимся. Нас [волонтеров] с каждым днем все больше и больше. Молодежь хочет помочь пожилым людям», – отмечает Магомедова.

Комментируя услышанное, Камил Саидов поблагодарил Камиллу Магомедову за ее деятельность и отметил важность оказания адресной помощи маломобильным категориям населения.

«Меня очень радует, что мы совместно с ОНФ, меценатами и благотворительными организациями смогли организовать эту работу. Хочу сказать вам спасибо за проделанную работу», – подчеркнул Саидов.

Карина Бамматмурзаева – один из координаторов волонтеров-медиков подвела предварительные итоги деятельности движения.

«Прошло уже более двух месяцев с начала пандемии, волонтерами был проделан огромный объем работы. Оказана помощь тысячам людей. Да, конечно, мы сталкивались с определенными проблемами, но их нам удавалось решать во многом благодаря поддержке министерств и ведомств, включая министерство по делам молодежи Дагестана. Спасибо вам за это», – сказала Бамматмурзаева.

В свою очередь, глава молодежного ведомства поблагодарил всех волонтеров, задействованных в этой важной работе.

«Волонтеры – это целая семья, состоящая из 9 000 человек. Сегодня тысячи людей, попавших в сложную ситуацию, были обеспечены необходимыми продуктами, спасены сотни жизней. И все это было бы невозможно без волонтерского движения республики», – заключил Саидов.