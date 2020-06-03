Минтруда Дагестана получили стимулирующие выплаты

Речь идет о тех специалистах, которые оказывают социальные услуги гражданам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как отметила глава ведомства Изумруд Мугутдинова, все учреждения социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан, подведомственные министерству труда и социального развития Дагестана, начиная с 19 марта, переведены на особый режим работы.

«Режим введен для исключения ежедневного возвращения сотрудников в семью по месту постоянного проживания, с целью существенной минимизации риска распространения коронавирусной инфекции. Каждая смена длится не менее 14 дней, в учреждениях организованы временные места для ночного и дневного отдыха сотрудников, предоставлено бесплатное питание», – отметила министр.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15.05.2020 № 681, суммы федеральных выплат зависят как от квалификации сотрудника, так и от того, работает ли он непосредственно с больными коронавирусом.

Так, для врачей предусмотрена доплата в 40 тысяч рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а при выявлении в организации новой коронавирусной инфекции – 60 тысяч рублей. Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медицинских сестёр, инструкторов и ряда других работников из этой категории – 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей соответственно.

Социальным работникам, специалистам по соцработе, работе с семьёй, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другому персоналу также полагается по 25 тысяч рублей и по 35 тысяч рублей, если в учреждении выявлен коронавирус.

Младший медицинский персонал должен получить по 15 тысяч рублей и по 20 тысяч рублей. Выплаты техническому персоналу составят 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей соответственно.

Если в период выполнения рабочих обязанностей у специалиста будет выявлен коронавирус и он будет отправлен на больничный, то, несмотря на неотработанную смену, право на выплату сохранится за ним в полном объёме.

На сегодняшний день, около 600 работников из 15 учреждений Минтруда Дагестана, получили дополнительную выплату за две отработанные смены.