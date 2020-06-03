24 июня в Каспийске состоится парад Победы

2 июня, на внеочередном заседании Совета Безопасности РД под руководством Главы Дагестана Владимира Васильева был рассмотрен вопрос по подготовке и проведению Военного парада войск, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Он состоится на территории Махачкалинского местного гарнизона (г. Каспийск) 24 июня.

О подготовке к нему доложил Командующий Каспийской Флотилией Сергей Пинчук.

Сергей Пинчук подчеркнул, что это знаменательная дата: «В соответствии с указаниями Президента РФ парад будет проведен 24 июня. Именно 24 июня 1945 года в Москве и в городах-героях состоялись мероприятия, посвященные празднованию первого парада - это был парад победителей. Командовал им маршал Рокоссовский, принимал парад маршал Жуков, поэтому эта дата является исторической и 24 числа мы должны продолжить традицию проведения парадов после длительного перерыва у нас в Дагестане».

Докладывая об организационных вопросах, Командующий сообщил, что Министерство обороны привлекает к параду 1062 человека, от других министерств и ведомств планируется привлечь 370 человек. Механизированная колонна будет состоять из 33 единиц техники, 10 единиц авиации, 7 единиц кораблей.

«Определены даты тренировок, они все объявлены. В соответствии с распоряжением парад предписано начать 24 июня в 10 часов и в 22.00 провести парадный артиллерийский салют в городе Каспийске. Командовать парадом будет начальник штаба Каспийской флотилии контр-адмирал Николай Якубовский, принимать парад буду я», - в частности добавил

Сергей Пинчук, сообщив, что силы (войска) с завтрашнего дня приступают к проведению тренировок и репетиций парада.

В свою очередь начальник Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов предложил в кратчайшие сроки совместно с Правительством РД разработать комплексный план мероприятий по проведению дополнительных противоэпидемических мероприятий, чтобы наша республика смогла участвовать в данном событии.

Владимир Васильев подчеркнул значимость проведения мероприятия: «Инициатива восстановить традицию парадов была давно, и мы сегодня констатируем, что это произойдет».

Вместе с тем, руководитель региона отметил, что эти вопросы в ближайшее время будут рассмотрены на рабочем штабе.