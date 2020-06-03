Ход подготовки к общероссийскому голосованию обсудили на Совете Безопасности Дагестана

Одним из обсуждаемых вопросов был ход проведения призывной кампании в условиях режима повышенной готовности введенного в целях недопущения распространения на территории РД новой коронавирусной инфекции.

С докладом выступил и.о. военного комиссара РД Александр Шеболдаев, отметив, что анализ работы призывных комиссий муниципальных образований районов и городских округов в апреле-июле 2020 года показывает, что явка граждан на призывные комиссии, остается крайне низкой. Далее и.о. военного комиссара РД отдельно остановился на городах и районах, где больше всего неявка призывников.

О ходе подготовки к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в условиях режима повышенной готовности введенного в целях недопущения распространения на территории РД новой коронавирусной инфекции рассказал председатель Избиркома РД Магомед Дибиров.

"В мероприятиях по подготовке задействованы Избирательная комиссия Республики Дагестан, 54 территориальные избирательные комиссии и 1915 участковых избирательных комиссий. На участках для голосования будут работать 12255 членов участковых избирательных комиссий. Принять участие в голосовании могут все зарегистрированные до 1 января 2020 года избиратели Республики Дагестан в количестве 1697 825 человек. Голосование будет проводиться досрочно в течение шести дней до дня голосования, непосредственно в день голосования как на участках для голосования, так и вне помещений для голосования. На ряде избирательных участках, которые образованы в труднодоступных и отдаленных местностях, голосование пройдет досрочно, за 15 дней до дня голосования".

Магомед Дибиров также сообщил, что для безопасного проведения голосования Роспотребнадзор РФ по согласованию с ЦИК РФ утвердил рекомендации по профилактике распространения COVID-19 для избирательных комиссий, участников общероссийского голосования, наблюдателей и представителей средств массовой информации.

"При проведении общероссийского голосования, территориальным избирательным комиссиям рекомендовано:

оборудовать для проведения голосования площадки на открытом воздухе вблизи избирательных участков и на придомовых территориях, санитарных комнат вблизи мест голосования и специальных мест для изоляции людей в случае выявления у них повышенной температуры тела, осуществление температурного контроля на подходе к месту голосования, проводить санитарную обработку помещений для голосования, мебели, авторучек и автотранспортные средства используемые членами комиссий;

утвердить схемы передвижения участников голосования к местам голосования для исключения массового скопления людей и очередей, обеспечить соблюдения социальной дистанции на участках для голосования членами избирательных комиссий, участниками голосования, иными лицами, разграничить потоки участников голосования по времени;

обеспечить члены избирательных комиссий, участники голосования, иные лица, привлеченные к выполнению обязанностей по обеспечению деятельности избирательных комиссий, средствами индивидуальной защиты, в том числе антисептическими и дезинфицирующими средствами, индивидуальными авторучками", - сообщил председатель Избиркома РД.

Магомед Дибиров заявил о необходимости обеспечить избирательные комиссии и участников голосования средствами индивидуальной защиты, антисептическими средствами, в том числе: одноразовыми медицинскими масками, перчатками и халатами, антисептическими средствами, защитными экранами для лица, бесконтактными термометрами, антибактериальными ковриками и т.д. При этом по срокам Центральной избирательной комиссии РФ поставка указанных средств в субъектах РФ должна быть осуществлена до 10 июня текущего года.

Начальник Главного управления МЧС России по РД Наримана Казимагамедов доложил, что вопросы касательно средств индивидуальной защиты отработаны полностью.

Владимир Васильев поручил Правительству Дагестана взять на контроль вопросы обеспечения Избиркома средствами защиты.

Председатель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов в своём выступлении подчеркнул, что поправки в Конституцию направлены именно на улучшение жизни людей.

"Ситуация с пандемией обнажила узкие места в системе здравоохранении, социальной сфере, поэтому больше говорят о том, чтобы изменили ситуацию в целом по здравоохранению больше выделяя средств, надо уходить от медицинских услуг и переходить к медицинской помощи. Кроме того, говорят о поддержке детей, индексации пенсий, социальной поддержке населения, ежегодной индексации размеров МРОТ. И на все эти вопросы в поправках есть ответы. Всё это направлено на улучшение жизни людей в следствие чего и было высказано пожелание, чтобы при нормализации ситуации с коронавирусом провести голосование и начать реформы здравоохранения, образования, социальной сферы и т.д. И тем быстрее граждане почувствуют улучшение жизни», - подчеркнул Хизри Шихсаидов.

Далее руководитель республиканского Роспотребнадзора Николай Павлов отдельно остановился на профилактических рекомендациях, озвученных Магомедом Дибировым. Он предложил в план мероприятий проведения голосования включить раздел противоэпидемических мероприятий.

Глава Дагестан поддержал озвученную инициативу.